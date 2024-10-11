Казахстан и Туркменистан приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении партнерства
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба главы государства.
Также членами делегаций были подписаны следующие документы на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях:
- Комплексная программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2025 - 2027 годы;
- соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;
- соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;
- протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года;
- соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;
- соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана;
- соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана;
- соглашение о сотрудничестве в области архивного дела между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и главным архивным управлением при кабинете министров Туркменистана;
- меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов и экономики Туркменистана;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту о сотрудничестве в области спорта;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и космической промышленности Республики Казахстан и Агентством "Туркменарагатнашык" Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифрового развития и информационных технологий;
- меморандум о взаимопонимании между Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан и Агентством "Туркменховаёллары" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;
- план сотрудничества между акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и хякимликом балканского велаята Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2025 год;
- меморандум о взаимопонимании между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и государственным информационным агентством Туркменистана "TDH";
- соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и государственным концерном "Туркменгаз";
- соглашение о сотрудничестве по развитию нефтесервисных услуг в туркменском секторе Каспийского моря между АО "НК "КазМунайГаз" и государственным концерном "Туркменнебит";
- соглашение по доставке международных почтовых отправлений между АО "Казпочта" и компанией почтовой связи "Туркменпочта";
- меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта между АО "НК "Актауский морской торговый порт" и АОЗТ "Морской торговый флот";
- меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.
Ранее Токаев подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.