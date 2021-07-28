Казахстан и Узбекистан договорились об открытии авиасообщения по маршруту Актобе - Нукус

Фото: пресс-служба премьер-министра

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с министром транспорта Республики Узбекистан Илхомом Махкамовым, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, в том числе вопросы увеличения грузоперевозок, развития железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации крупных совместных инфраструктурных проектов. Также стороны договорились с 29 июля текущего года открыть новое авиасообщение по маршруту Актобе - Нукус с частотой 2 раза в неделю, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Отмечается, что стратегическое партнерство Казахстана с Узбекистаном динамично развивается по всем направлениям, включая транзитно-транспортную сферу.

Казахстанская и узбекская стороны принимают меры по наращиванию транспортно-логистического потенциала для увеличения объемов взаимной торговли. За январь - май 2021 года товарооборот вырос на 46% и составил 1,5 млрд долларов. Экспорт РК в РУ увеличился на 58,4%. Кроме того, несмотря на пандемию, между Казахстаном и Узбекистаном отмечается повышение показателей по всем видам грузовых перевозок. Только за I квартал 2021 года идет увеличение контейнерных перевозок до 233,9 тыс. ДФЭ с ростом на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом за 6 месяцев текущего года вырос на 18% и составил 1,3 млн тонн", - подчеркивается в сообщении.

Также во время встречи стороны обсудили планы по реализации крупных совместных инфраструктурных проектов - строительство новой железнодорожной линии Дарбаза - Махтаарал, высокоскоростной магистрали Туркестан - Шымкент - Ташкент" и других.

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