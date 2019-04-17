Казахстан и Узбекистан подписали соглашения по вопросам противовоздушной обороны и аэродромно-технического обеспечения

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В рамках визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан главами оборонных ведомств двух стран подписаны соглашения по развитию военного сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

Подписано соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны, которое регулирует порядок взаимодействия дежурных сил и средств по охране воздушных рубежей Казахстана и Узбекистана в целях своевременного реагирования и предупреждения возможных угроз. Кроме того, подписано соглашение о совместном использовании военных аэродромов Казахстана и Узбекистана военной авиацией. Это позволит упростить порядок перелета авиации для обеих сторон, обеспечить техническое обслуживание и заправку летательных аппаратов на большом удалении от пунктов постоянной дислокации.

Соглашения являются очередным этапом в расширении военного сотрудничества, и послужат дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

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