Казахстан избран в состав ЭКОСОС ООН

НЬЮ-ЙОРК. 8 ИЮНЯ - На 73-м пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Казахстан избран в состав Экономического и социального совета ООН на 2022-2024 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В составе совета Казахстан намерен содействовать укреплению сотрудничества с международными финансовыми и торговыми организациями для эффективной реализации глобальных целей устойчивого развития и решения наиболее важных гуманитарных проблем в Центральной Азии. Членство в ЭКОСОС будет также способствовать привлечению в Казахстан успешного мирового опыта для осуществления реформ экономики, социальной сферы и государственного управления", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В МИД рассказали, что ЭКОСОС является основным органом, отвечающим за координацию экономической, социальной и экологической деятельности ООН, и центральной площадкой для продвижения решений по актуальным проблемам в этих сферах

Членами ЭКОСОС по итогам голосования также стали Афганистан, Белиз, Бельгия, Индия, Италия, Канада, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Оман, Перу, США, Танзания, Тунис, Хорватия, Чехия, Чили и Эсватини. Кандидатуру Казахстана поддержали 180 государств.

В ведомстве напомнили, что ранее Казахстан дважды избирался в состав ЭКОСОС - на периоды 2007-2009 и 2014-2016 годов.

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