НЬЮ-ЙОРК. 15 ОКТБЯРЯ - В ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Республика Казахстан избрана членом Совета по правам человека (СПЧ) ООН на 2022-2024 годы, сообщила пресс-служба МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приоритетными направлениями работы Казахстана в Совете определены: продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, всеобщая отмена смертной казни, борьба против всех форм нетерпимости, свобода религий и убеждений, обеспечение инклюзивного и всеобщего образования, а также уважение прав человека в условиях пандемии COVID-19.
Избрание нашей страны в главный правозащитный орган всемирной организации является признанием ее роли в качестве активного и ответственного участника процесса продвижения международных норм и стандартов в области защиты прав и свобод человека.
Одновременно с Казахстаном в состав СПЧ ООН также вошли США, Люксембург, Финляндия, Литва, Черногория, Аргентина, Гондурас, Парагвай, Бенин, Камерун, Эритрея, Гамбия, Сомали, Индия, Малайзия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее наша страна избиралась в Совет по правам человека на 2013-2015 годы.
Совет по правам человека - это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту прав человека в мире. В компетенцию СПЧ ООН входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, требующих его внимания. Члены Совета избираются от пяти региональных групп и исполняют свои обязанности в течение трех лет. Заседания Совета по правам человека проходят в Отделении ООН в Женеве.
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Казахстан избран в Совет по правам человека ООН на 2022-2024 годы
НЬЮ-ЙОРК. 15 ОКТБЯРЯ - В ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Республика Казахстан избрана членом Совета по правам человека (СПЧ) ООН на 2022-2024 годы, сообщила пресс-служба МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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