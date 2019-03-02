Казахстан меняет статус постсоветской страны на ранг амбициозного государства - эксперт

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Общественно-политические деятели зарубежных государств прокомментировали выступление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на XVIII съезде партии "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.

В частности, как отметил председатель правления Балтийско-казахстанской ассоциации экономического развития Александр Видякин, озвученные Назарбаевым идеи и установки открывают для Казахстана совершенно новые перспективы развития.

Казахстан становится флагманом социальных реформ региона, и это очень позитивный сигнал для инвесторов, которые выбирают страны с социально стабильной повесткой дня. Президент дает гражданам очень четкую и ясную установку - теперь государство будет работать для человека, а не наоборот. По сути можно говорить, что Казахстан меняет свой статус из постсоветской страны на ранг современного и амбициозного государства, которое считает своим полным приоритетом социально удовлетворенное население", - считает эксперт.

При этом он указал на то, что ставится задача полномасштабной переориентации, а не ведется речь о латании дыр в социальном бюджете.

Другая идея, озвученная президентом Казахстана, о приглашении школьных учителей из заграницы, удивляет своей инновационостью. Подобный шаг может изменить мировоззрение казахстанских школьников, которые имеют все шансы стать гражданами нового, открытого и более справедливого мира", - подчеркнул Видякин.

В свою очередь, депутат кыргызстанского жогорку кенеша Гюлшат Асылбаева отметила, что в Казахстане произведен системный анализ результатов развития страны за прошедший период.

В ходе своего выступления президент Назарбаев сделал особый акцент на повышение качества жизни казахстанцев. Особо актуализировалась установка на социальную направленность, увеличение инвестиций в развитие человеческого капитала как важный аспект устойчивости государства и общества, создание и развитие условий комфортного проживания граждан Казахстана. Глава государства подчеркнул, что основным критерием эффективности работы правительства должен стать реальный рост доходов казахстанцев и улучшение качества жизни в стране", - напомнила депутат.

Она также указала на то, что глава государства обратил внимание на проблемные вопросы социальной политики - вопросы обеспечения населения доступным жильем, снижение тарифов на коммунальные услуги, увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, повышения пособий родителям и опекунам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Президент дал поручение разработать льготные механизмы предоставления жилищных займов и многие другие вопросы, непосредственно связанные с улучшением качества жизни граждан.

Н. Назарбаев выступил на съезде "Нур Отан" с системными предложениями дальнейшей модернизации страны и комплексом мер, направленных на дальнейшее повышение качества жизни и усиление социальной поддержки населения. Президент подчеркнул, что правительство должно уметь работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую политику", - заключила Асылбаева.

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