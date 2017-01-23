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Казахстан может закрепить за собой глобальную роль дипломатического посредника23.01.2017
Политика  12:38

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что Казахстан может закрепить за собой глобальную роль дипломатического посредника, заняв нишу, которая в свое время принадлежала Финляндии.

"Роль Казахстана в проведении межсирийских переговоров, на мой взгляд, прежде всего посредническая. Казахстан может занимать позицию "честного брокера", не будучи вовлеченным в сирийский конфликт и поддерживая дружеские отношения со всеми центрами силы. Казахстан может закрепить за собой глобальную роль дипломатического посредника, заняв нишу, которая в свое время принадлежала Финляндии", - сказал Тимофеев, комментируя переговоры по сирийскому вопросу для Казахстанского института стратегических исследований.

"Я думаю, что сам процесс межсирийских переговоров будет сложным. Здесь и проблемы координации планов Москвы, Анкары и Тегерана. И внутрисирийские разногласия. И неопределенность роли США. Но сам факт таких переговоров - новая политическая реальность, которую трудно было себе представить еще год назад. Это редкий случай, когда столь серьезные вопросы решаются без непосредственного участия западных стран", - сказал эксперт.
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Фото: kaztrk.kz
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