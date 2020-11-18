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Казахстан направит в Кыргызстан гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

17.11.2020 8803
Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева правительство РК в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией окажет гуманитарную помощь Кыргызской Республике, передает Kazakhstan Today. 
 

В Кыргызстан будет поставлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 2 млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК. 

 
Решение было принято в связи с официальным обращением кыргызской стороны в целях обеспечения населения изделиями медицинского назначения.
 

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