Казахстан направит в Кыргызстан гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, давая оценку военно-политической обстановке в мире, сказал, что она остается сложной, а уровень ее напряженности, в том числе в зоне ответственности организации и непосредственной близости от нее, за последний год значительно увеличился.