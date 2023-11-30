29.11.2023, 14:42 7266
Казахстан окажет Палестине дополнительную гуманитарную помощь
Фото: russian.news.cn
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Палестине, сообщили в правительстве.
Гуманитарная помощь включает продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн. Грузы будут отправлены авиатранспортом в ближайшее время", - проинформировали в кабмине.
Поддержка Казахстана направлена на помощь Палестине в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа.
Напомним, ранее Казахстан предоставил палестинскому народу гуманитарную помощь в размере $1 млн.
Ранее в МИД сообщили, что Казахстан поддерживает законные права палестинцев на самоопределение.
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28.11.2023, 14:03 27756
Вопросы многостороннего сотрудничества двух стран обсудили президенты Казахстана и Того
Особое внимание было уделено налаживанию политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Того Фор Эссозимна Гнассингбе провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств, сообщает Акорда.
В ход переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что в партнерстве между Казахстаном и Того имеется большой нераскрытый потенциал. Для его развития необходимо подписать двусторонние документы, включая соглашение о взаимной защите инвестиций.
Признавая важность развития двусторонней торговли и укрепления связей между деловыми кругами, президент Казахстана предложил определить подходящую кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того. Как он считает, такой шаг будет способствовать развитию В2В контактов между странами.
Я считаю, что такие государства, как Казахстан и Того, могут играть более активную и конструктивную роль в содействии международному сотрудничеству во всем мире", - отметил глава Казахстана.
Фор Гнассингбе подтвердил приверженность Того налаживанию сотрудничества в различных сферах экономики, представляющих взаимный интерес.
Ваше приглашение совершить визит в Казахстан придает новый импульс нашим отношениям. Казахстан и Того могут стать стратегическими партнерами. Ваша страна обладает огромным экономическим потенциалом. Наша делегация заинтересована в расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере, горнорудной отрасли, сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации. Наши переговоры направленные на установление всесторонних связей, ясно показали заинтересованность сторон в углублении взаимодействия", - сказал президент Того.
Лидеры двух стран обсудили перспективы развития казахстанско-тоголезского партнерства. Особое внимание было уделено налаживанию политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействию в области здравоохранения и военной промышленности.
28.11.2023, 13:08 29216
Президенты Казахстана и Того провели переговоры в узком составе
Токаев тепло поприветствовав Фора Гнассингбе, подчеркнул, что его исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Тоголезской Республики Фором Эссозимной Гнассингбе, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
Касым-Жомарт Токаев, тепло поприветствовав Фора Гнассингбе, подчеркнул, что его исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях.
Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с вашей страной. Накануне, в ходе неофициальной беседы мы обсудили имеющиеся возможности, представляющие взаимный интерес для взаимодействия. Безусловно, мы располагаемся на разных континентах, в разных регионах, но в условиях международной напряженности мы должны объединять свои усилия. В этой связи Казахстан и Того, как и другие страны, должны держаться вместе, чтобы внести вклад в оздоровление международных отношений", - сказал Токаев.
Он обозначил основные сферы, на которых Казахстан и Того могли бы сосредоточить свои совместные усилия. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо наладить постоянный диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.
Президент Того Фор Гнассингбе поблагодарил президента и народ Казахстана за теплый прием.
Хочу поприветствовать Вас и весь народ Казахстана от имени тоголезского народа. Мы располагаем огромными возможностями для того, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству на благо наших народов", - сказал глава Того.
По завершение лидеры государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
27.11.2023, 18:44 40711
Глава государства принял заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна
Фото: Акорда
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахстанско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.
Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана. Полагаю, что казахстанско-китайские отношения являются, по сути дела, образцом взаимовыгодного, эффективного межгосударственного взаимодействия. Мы рассматриваем Китай как очень важного стратегического партнера и возлагаем большие надежды на достижение конкретных результатов нашего сотрудничества во всех сферах", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавний Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" имел грандиозный успех и определил дальнейший путь развития масштабной инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина. По словам президента, Казахстан продолжит всецело содействовать реализации этого проекта.
Как известно, недавно я посетил Пекин с официальным визитом, провел обстоятельные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Переговоры были в высшей степени содержательными и стали важным этапом на пути углубления сотрудничества. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. Следующий год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. Я считаю, что для взаимного обмена, особенно со стороны молодежи, это тоже очень важное решение. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что развитие сотрудничества с Китаем для каждой страны является приоритетом. Мы уделяем этому вопросу повышенное внимание на самом высоком уровне", - сказал глава государства.
Он также отметил, что 11-е заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Астане, играет важную роль в деле выработки совместных действий в торгово-экономической сфере.
В свою очередь Дин Сюэсян передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия председателя КНР Си Цзиньпина и выразил удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества.
Цель моего визита заключается в реализации договоренностей глав государств во имя постоянного достижения новых результатов нашего сотрудничества. Китайская сторона искренне радуется огромным успехам Казахстана в сфере государственного строительства. Успешное развитие китайско-казахстанских отношений в полной мере отвечает нашим общим интересам, а также способствует миру и стабильности в регионе. Китайская сторона готова участвовать в реализации договоренностей глав государств, а также в совместной высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь", - отметил заместитель премьера Госсовета КНР.
В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы укрепления взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики и др. Наряду с этим отмечена актуальность развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
Ранее в Астане под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и заместителя премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяна состоялось 11-е заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству, на котором обсудили широкий круг межгосударственных вопросов.
24.11.2023, 15:01 94581
Транскаспийский маршрут, транзит нефти, кабель по дну Каспия - что обсудили президенты Казахстана и Азербайджана Дополнено
Фото: Акорда
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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы стратегического сотрудничества двух стран, сообщает Акорда.
В ходе встречи главы государств обсудили возможности активизации совместной работы по таким важным направлениям, как проведение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия, увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также реализация перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.
Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между братскими народами. В ближайшее время будут организованы перекрестные дни культуры Казахстана и Азербайджана.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.
Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически, соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча - это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", - сказал президент Казахстана.
Президент Азербайджана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в предстоящем саммите СПЕКА.
Мы хорошие друзья, братья, партнеры. За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами", - отметил он.
Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана посетить с государственным визитом Азербайджан в следующем году.
Дополнено 24.11.2023, 16.03
Как отметили в Министерстве национальной экономики Казахстана, проект по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря является одном из важных проектов реализуемых Казахстаном и Азербайджаном. Проект позволит Казахстану иметь альтернативные каналы связи для подключения к глобальной сети интернет. Его стоимость оценивается в 22,8 млрд тенге
В целом, объем валового притока прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Казахстан за 1 полугодие 2023 года составил 1,2 млн долларов.
По итогам девяти месяцев 2023 года объем торговли между Казахстаном и Азербайджаном достиг 417,4 млн долларов. Данный показатель является рекордным в сравнении с аналогичным периодом прошлых годов, а также превышает показатель 9 мес. 2022 года на 31,9% (316,4 млн долларов). При этом, значительная доля торговли между странами приходится на экспорт из Казахстана - 360,1 млн долларов или 86,3%. Объем экспорта из Казахстана в Азербайджан вырос на 40,5% с 256,2 млн долларов в январе-сентябре 2022 года. Объем импорта из Азербайджана за тот же период составляет 57,3 млн долларов", - привели статистику в МНЭ.
Рост экспорта Казахстана связан с увеличением поставок необработанного алюминия в 538,2 раза с 201 тыс долларов до 108,2 млн долларов. Таким образом, алюминий стал основным экспортным товаром Казахстана в Азербайджан, занимая 30% всего объема экспорта. На увеличение экспорта также повлиял рост поставок нефтепродуктов с 61,1 млн до 74,9 млн долларов и сырой нефти - с 56,7 млн до 73,2 млн долларов.
Помимо этого, Казахстан поставляет в Азербайджан пшеницу, рельсы, металлопрокат, аккумуляторы, железнодорожные вагоны, хлеб и мучные изделия, макароны, маргарин и др.
Основными импортными товарами из Азербайджана являются трубы и профили из черных металлов (16,2 млн долларов), паромы и круизные суда (11,6 млн долларов), питьевая вода, в том числе минеральная и газированная (9,3 млн долларов). На указанные три товарные группы приходится 64,8% всего импорта из Азербайджана.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
24.11.2023, 08:28 101276
Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку
Фото: Акорда
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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), сообщила пресс-служба Акорды.
Саммит посвящен 25-й годовщине СПЕКА. Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией. Документ подписали президенты стран Центральной Азии и исполнительные секретари Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
Цель программы - содействие странам-участницам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. В настоящее время государствами - участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно оказывают всестороннюю поддержку деятельности в рамках программы в тесном сотрудничестве с постоянными координаторами ООН в странах СПЕКА.
В настоящее время в программе председательствует Азербайджан, который проводит Неделю СПЕКА в Баку. На форуме обсуждают важную роль региона в диверсификации транзитных маршрутов, цифровизации, развитии торговли и транспорта, а также выполнении целей в области устойчивого развития.
23.11.2023, 20:42 110816
Глава государства обозначил приоритеты председательства Казахстана в ОДКБ
Фото: Акорда
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Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Республике Казахстан. Он подчеркнул, что в этом качестве наша страна готова вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе Организации. В этой связи президент предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность Организации в период председательства Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Первое. Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в "Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ.
Это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов. Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств - членов ОДКБ. Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала Организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", - сказал глава государства.
В выступлении еще одним приоритетом было обозначено развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.
Следует продолжить совместную работу, чтобы не допускать выезда граждан наших стран, планирующих примкнуть к террористическим группам. Важно задействовать механизм по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Предлагаем активизировать деятельность Рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ", - предложил участникам сессии президент Казахстана.
По его словам, Организация также должна противодействовать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Необходимо повышать эффективность совместных мероприятий по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции. Работу следует выстраивать с учетом всех актуальных факторов, в том числе роста распространения синтетических наркотиков. Определяющее значение имеет такой механизм, как Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков", - отметил глава государства.
Он также считает значимыми направлениями работы борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью, углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.
В современных условиях динамично меняется характер угроз и арсенал средств, которые берут на вооружение киберпреступники. Представляется важным учитывать это при использовании нашего основного инструмента - операции ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "ПРОКСИ", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что совместными усилиями государств - участников Организации будет продолжена комплексная работа по укреплению и дальнейшему развитию системы коллективной безопасности.
По итогам сессии был принят ряд документов.
23.11.2023, 17:02 114396
В Минске проходит саммит ОДКБ
Фото: Акорда
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Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Минске проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности.
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности встретились в Минске. Саммит начался с церемонии фотографирования в фойе Дворца независимости и продолжится заседаниями в узком и расширенном составах, информирует ТАСС.
Ожидается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан.
В ходе мероприятия с докладом об итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период выступит генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
Также члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности, говорится в сообщении на сайте ОДКБ.
Ранее руководители внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства.
Участники заседания согласовали целый ряд проектов документов, нацеленных на укрепление организации и повышение безопасности ее государств-членов.
23.11.2023, 13:34 115741
Безопасность в Евразии: главы МИД стран ОДКБ приняли совместное заявление
Участники заседания в Минске согласовали целый ряд проектов документов, нацеленных на укрепление организации и повышение безопасности ее государств-членов
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Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности вчера в Минске приняли заявление об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства.
По итогам совместного заседания был одобрен и подписан ряд документов в политической и военно-политической сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. Порядка 20 документов. В частности, хотел бы отметить два важных документа. Первый документ - заявление министров иностранных дел ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства, которое представляет особую важность в текущей военно-политической ситуации. Второй документ - совместное решение СМИД и КССБ ОДКБ о перечне дополнительных мер государств - членов ОДКБ, направленных на обеспечение информационной безопасности ОДКБ. Данный вопрос приобретает значимость в контексте нарастающих вызовов и угроз в виртуальном пространстве", - цитирует РИА Новости главу МИД Беларуси Сергея Алейника.
Он добавил, что участники заседания согласовали целый ряд проектов документов, нацеленных на укрепление организации и повышение безопасности ее государств-членов.
Они будут предложены для рассмотрения главам государств на сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится завтра в Минске", - сказал Алейник.
Он также отметил, что на заседании казахстанская сторона представила информацию о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в ОДКБ Казахстана в 2024 году.
Мы их, безусловно, поддерживаем и будем всяческих содействовать их реализации. Кстати, ряд белорусских приоритетов также нацелен на долгосрочную перспективу. Надеемся, что это найдет отражение в программе работы последующих председательств", - сказал он, пожелав успеха Казахстану.
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