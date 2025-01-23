Казахстан окажет поддержку инициатив Туркменистана в рамках Года мира и доверия

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана, сообщает Акорда.





Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.





Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.





Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.





Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.