22.01.2025, 14:04 15011
Казахстан окажет поддержку инициатив Туркменистана в рамках Года мира и доверия
Токаев провел разговор с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана, сообщает Акорда.
Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.
Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.
Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.
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22.01.2025, 13:20 16326
Стратегическое партнерство с Китаем обсудил Токаев с послом КНР
Президент подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, сообщает Акорда.
По словам президента, Республика Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что дипломатическая миссия посла Хань Чуньлиня приходится на очень активный период развития двусторонних отношений, и подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем.
Посол, передав самые теплые слова приветствия и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, отметил, что во многом благодаря активному политическому диалогу на высшем уровне вечное стратегическое партнерство двух стран достигло беспрецедентного уровня развития. Хань Чуньлинь заверил Касым-Жомарта Токаева, что приложит все усилия для сохранения высокой динамики взаимоотношений и дальнейшего укрепления казахско-китайских многогранных связей", - говорится в сообщении Акорды.
В рамках встречи были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки, включая перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Напомним, в начале января официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продолжит углублять сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту.
22.01.2025, 12:30 17316
Казахстан является активным игроком на международной арене - Токаев
Президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику
Фото: Акорда
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения верительных грамот послов ряда государств отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи, сообщает Акорда.
Будучи крупнейшей экономикой региона, Казахстан активно привлекает инвестиции из различных стран, а его рынок открыт для экономического сотрудничества", - заявили в Акорде.
Также президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на поддержку мира и безопасности как в глобальном масштабе, так и в регионе.
В ходе церемонии лидер Казахстана принял верительные грамоты послов девяти государств.
В частности, верительные грамоты вручили посол Республики Кипр Петрос Накузис, посол Японии Ясумаса Ииджима, посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь, посол Австрийской Республики Андреа Бахер, посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди, посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор, посол Королевства Дании Йеспер Вар, посол Республики Словения Аленка Сухадолник.
Ранее Токаев назначил послов в ряде стран.
17.01.2025, 20:26 79031
Президент Казахстана и премьер-министр Венгрии обсудили актуальные вопросы
Фото: Акорда
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Венгрии, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отметив высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией.
Особое внимание уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в первую очередь в сферах энергетики, финансов и инвестиций. Подчеркнута важность продолжения совместной работы для достижения взаимовыгодных результатов двустороннего сотрудничества.
Стороны также обменялись мнениями по текущим глобальным и региональным вопросам, подтвердив приверженность укреплению взаимодействия в рамках международных организаций.
В завершение беседы глава государства подтвердил приглашение премьер-министру Венгрии совершить ответный визит в Казахстан.
17.01.2025, 14:47 83231
Мария Захарова рассказала о попытках увести в сторону расследование крушения самолета AZAL
Фото: МЧС РК
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Москва. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о ходе расследования крушения самолета Азербайджанских авиалиний под Актау, а также о попытках посредством СМИ, мессендежеров, социальных сетей увести расследование в сторону и посеять рознь между людьми.
Это трагедия для нашей страны, для Азербайджана. Там были и граждане других стран. Президенты дважды провели телефонные переговоры, общались и министры иностранных дел. Плотно сотрудничают следственные органы. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января, на данном этапе идет всесторонний анализ обстоятельств произошедшего с учетом всех фактов", - сказала Захарова.
Она отметила, что 16 января Следственный комитет России сделал подробное заявление о том, как продолжается расследование в рамках уголовного дела, и о новых акцентах, на которые будет обращено внимание с учетом переговоров диспетчеров и материалов, которые появляются после соответствующих действий по расшифровке черных ящиков.
Нам всем нужна правда. Знаю, что не только тем, кто стал частью этой трагедии из-за потери близких, но каждому гражданину Азербайджана нужна правда. Могу сказать, что нашей стране эта правда нужна не меньше. Думаю, что сейчас нужно сделать все, как это было сказано президентом нашей страны и министром иностранных дел, чтобы объединить усилия для поиска этой правды", - высказалась официальный представитель МИД РФ.
При этом она указала на массу попыток с различных сторон воздействия через СМИ, мессенджеры, социальные сети с деструктивными целями. Предположила, что это попытки "увести следствие в другую сторону, чтобы посеять рознь между людьми, столкнуть их".
Один из очередных примеров - то, что мы действительно получили материал, запущенный в Сети, якобы письмо от имени министра иностранных дел России Лаврова в адрес азербайджанских дипломатов. Мы уже дали опровержение. Хотела бы еще раз привлечь ваше внимание, что это фейк. Он составлен, кстати говоря, на неплохом английском языке. Кто стоит за этими историями, кому это все нужно? Думаю тем, кто хочет нанести удар союзническим российско-азербайджанским отношениям, кто в том числе все эти годы шаг за шагом по-разному разрушает общеевропейскую авиационную логистику, кто ставит "препоны" на пути совершения авиаперелетов в воздушном пространстве нашей страны и региона. Таких игроков "половить в мутной воде" немало", - заявила Захарова.
Она отметила, что определенная задача - это проведение кропотливой работы с целью выявления истины относительно того, что произошло и кто виноват.
Этим сейчас занимаются соответствующие органы. Давайте все вместе пожелаем им терпения и максимальной реализации своего профессионализма, чтобы мы все получили ответы на эти вопросы", - добавила дипломат.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
16.01.2025, 14:56 99131
Празднование 80-летия Победы определено приоритетом деятельности ОДКБ в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Москва. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности определил приоритетом своей деятельности в 2025 году празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В секретариате ОДКБ состоялось первое заседание постоянного совета ОДКБ в наступившем году. Председательство в постоянном совете ОДКБ было передано постоянному и полномочному представителю Кыргызской Республики при ОДКБ Мирлану Тургунбекову.
Генеральный секретарь ОДКБ поблагодарил постоянного представителя Республики Казахстан при ОДКБ Марата Сыздыкова за проведенную в 2024 году работу в статусе председателя постоянного совета.
Также в ходе заседания был обсужден план мероприятий организации на 2025 год. По инициативе Мирлана Тургунбекова постоянный совет определил приоритетом своей деятельности в 2025 году празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, для участия в параде Победы в Москве пригласили воинские подразделения 19 стран.
15.01.2025, 14:40 116121
Токаев пригласил премьера Италии посетить Казахстан
Президент РК провел встречу с Джорджей Мелони на полях саммита в ОАЭ
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Абу-Даби. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - На полях "Недели устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони, сообщает пресс-служба президента РК.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с днем рождения, пожелав ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии.
Президент с теплотой вспомнил свой прошлогодний официальный визит в Рим, который ознаменовал новый этап развития казахско-итальянских отношений.
В целях поддержания высокого уровня межгосударственного сотрудничества глава государства подтвердил свое приглашение Джордже Мелони посетить Астану с официальным визитом.
14.01.2025, 20:33 128886
Токаев пригласил президента Нигерии посетить Казахстан
Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - На полях международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией - самой густонаселенной страной Африки и одной из крупнейших экономик континента.
Бола Ахмед Тинубу подтвердил готовность приложить совместные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.
В данном контексте глава нашего государства пригласил президента Нигерии посетить Казахстан с официальным визитом.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и сельскохозяйственной отраслях.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметив важность активизации взаимодействия в рамках многосторонних структур.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в ОАЭ выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития.
14.01.2025, 11:28 128891
Токаев поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Хорватии
Миланович занимает пост президента Хорватии с 2020 года
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Республики Хорватия, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Зорану Милановичу по случаю его победы на президентских выборах.
В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.
Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?