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АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ - Сегодня Казахстан отмечает День государственных символов - флага, герба и гимна. Официальная атрибутика республики была утверждена 29 лет назад, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы сегодня, в 13.00, во всех районах города зазвучит государственный гимн Казахстана, сообщили в пресс-службе акима города. Жителей и гостей мегаполиса приглашают присоединиться к акции и исполнить гимн, приложив правую руку к груди.

Цель проводимой акции - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - Республике Казахстан, формирование уважения к государственным символам страны, а также понимания их сущности и значения", - отметили в акимате.

Государственный гимн прозвучит на территории парков и скверов, пешеходных улиц, станций и вагонов метро, ТРЦ, высокогорного комплекса "Медеу" и курорта "Шымбулак", а также в парке "Кок-Тобе".

День госсимволов отмечается не только в городах Казахстана, но и за рубежом. В рамках рабочей поездки в город Лонгйир - административный центр норвежской провинции Свальбард, посол Казахстана в Норвегии Еркин Ахинжанов встретился с руководством Арктического мирового архива, которому передал на хранение файлы с государственными символами РК, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В Арктическом мировом архиве хранятся цифровые данные, представляющие историческое и культурное значение, важные большие данные, интеллектуальную собственность и другую информацию. Данные содержатся на носителях, рассчитанных на срок службы от 500 и более лет, в глубоком стальном хранилище в условиях вечной мерзлоты.

В канун Дня государственных символов Казахстана в Архив были помещены информационные файлы с государственным флагом, гербом, гимном, Конституцией и Законом о государственной независимости Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года. Предварительно файлы были заархивированы по специальной технологии компании Piql, управляющей Арктическим всемирным архивом.

Напомним, что в конце 2020 года в Казахстане было разрешено более широко использовать госсимволы гражданами и юрлицами. В частности, флаг Казахстана теперь можно устанавливать на зданиях, в том числе на балконах домов, а также в местах проведения торжественных мероприятий.

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