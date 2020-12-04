Казахстанцам разрешили вывешивать флаг РК на балконах

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Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в постановление "Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, "Государственный флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан".

В постановлении отмечается, что при размещении Государственного флага Республики Казахстан должны учитываться архитектурные особенности здания, также оговариваются параметры размещения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поддерживаю предложение ряда депутатов парламента и граждан - патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК", - написал глава государства в Twitter.

Он отметил, что в законодательстве имеются неточности, которые ограничивают демонстрацию флага, например, на балконах квартир или на стенах частных домов, и поручил пересмотреть Правила использования госсимволов.

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