Казахстан отправил два вертолета в Турцию для помощи в тушении пожаров

Фото: МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило 2 вертолёта Ми-8 АМТ АО "Казавиаспас" с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанские вертолёты вылетели сегодня и прибудут в турецкий город Мугла, совершив перелёт через границы трех государств с промежуточными посадками. Взаимодействие наших спасателей с турецкими властями на местах будет координироваться посольством РК в ТР, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Казахстан также намерен оказать гуманитарную помощь в восстановлении лесного покрова на сгоревших территориях. Посаженый лес призван символизировать дружбу и братские узы между казахстанским и турецким народами", - добавили в министерстве.





Как сообщил ранее, глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, число пострадавших превышает 850 человек. Ответственность за поджог лесов в стране якобы взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства