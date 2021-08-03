СМИ: группировка "Дети огня" взяла ответственность за поджоги лесов в Турции

АНКАРА. 1 АВГУСТА - Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране якобы взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Газета ссылается в качестве источника этой информации на социальные сети, якобы связанные с РПК, пишет РИА "Новости"

Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее, в воскресенье, глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших - до 864.









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