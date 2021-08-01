Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь Турции

Фото пресс-службы Акорды.

НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, нанесших существенный ущерб экономике страны, туристическому бизнесу и благополучию граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства отметил, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу, а также пожелал президенту Эрдогану успехов в борьбе против постигшего его страну бедствия", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Напомним , лесные пожары в Турции затронули 21 провинцию и перекинулись на курорты. Среди пострадавших казахстанцы не числятся.

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