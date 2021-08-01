Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь Турции

Фото пресс-службы Акорды.
Глава государства отметил, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу, а также пожелал президенту Эрдогану успехов в борьбе против постигшего его страну бедствия", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.
Напомним, лесные пожары в Турции затронули 21 провинцию и перекинулись на курорты. Среди пострадавших казахстанцы не числятся.
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