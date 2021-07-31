Казахстанцев нет среди пострадавших от пожаров в Турции

АНКАРА. 30 ИЮЛЯ - Лесные пожары в Турции затронули 21 провинцию и перекинулись на курорты. Среди пострадавших казахстанцы не числятся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как заявили в казахстанской ассоциации индустрии туризма, отдыхающие в Турции казахстанцы находятся в безопасности. Ни один отель, где разместились наши граждане, не пострадал, сообщает "Хабар 24"

В МИД Казахстана также не поступали обращения за помощью от наших граждан.

По информации ТАСС , турецкие пожарные смогли локализовать 57 из 71 очага возгорания. В результате пожаров погибли четыре человека, трое в Анталье и один в Мугле. Около 200 человек пострадали.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгата в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. В целом лесные пожары затронули 42 района провинции Анталья, из 27 проведена эвакуация.

Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров.

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