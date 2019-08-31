Казахстан передал ООН документ о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия

Нью-Йорк. 30 августа. Kazakhstan Today - Казахстан внес в Секретариат Организации Объединенных Наций документ о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), передает Kazakhstan Today.





Церемония передачи документа прошла в Международный день действий против ядерных испытаний, который в этом году официально отмечается ООН в десятый раз, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

На мероприятии присутствовали представители ООН и международного движения за ликвидацию ядерного оружия "ICAN", которое представляет собой коалицию из более 500 неправительственных организаций из 103 стран мира. Они поблагодарили Казахстан за твердую приверженность и лидирующую роль в деле ядерного разоружения.

Передавая документ депозитарию, постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров отметил, что это событие стало еще одним важным практическим вкладом Казахстана в глобальные усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия.

Страна, где ровно 70 лет назад впервые была испытана советская атомная бомба, сегодня стала 26 государством, приблизившим на один шаг своей ратификацией перспективы вступления в силу исторического Договора, который впервые устанавливает юридический запрет на ядерное оружие.

Казахстан принимал активное участие в разработке и принятии текста Договора. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Продолжающиеся антиядерные усилия Казахстана руководствуются основополагающей инициативой первого президента страны Нурсултана Назарбаева о достижении безъядерного мира к 2045 году - столетию ООН. Принятие ДЗЯО в этой связи призвано стать важной вехой в истории борьбы за ликвидацию ядерного оружия.

Как известно, для вступления Договора в силу необходима его ратификация 50 государствами. "Если Боливия 6 августа, в день бомбардировок Хиросимы, замкнула первую половину необходимых ратификаций, Казахстан в ознаменование Международного дня действий против ядерных испытаний открывает вторую половину, тем самым вдохновляя всех тех, кому небезразлично безопасное будущее всего человечества, на аналогичные действия", - заявил глава казахстанской миссии на церемонии вручения ратификации.

В ходе церемонии передачи документа участники мероприятия почтили минутой молчания память всех жертв ядерных испытаний.

Наше действие – это также наша дань уважения всем тем, кто пострадал от последствий применения ядерного оружия. Наша общая задача – не допустить впредь повторения подобных трагедий", – подчеркнул К. Умаров.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Этот документ стал итогом состоявшихся в марте и июне - июле 2017 года в Нью Йорке двух сессий Конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению.

Конференция была открыта для участия всех государств-членов ООН. Тем не менее девять государств, де-факто и де-юре обладающие ядерным оружием, и их союзники бойкотировали данные переговоры.

ДЗЯО был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50 ратификационной грамоты. До сегодняшнего дня Договор подписали 70 государств, 26 из которых ратифицировали документ.

Казахстан стал 57 государством-подписантом ДЗЯО (подписал 2 марта 2018 года) и 26 государством, ратифицировавшим Договор (вручил ратификационный документ 29 августа 2019 года).

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