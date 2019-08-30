Назарбаев призвал руководителей ядерных держав сделать шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии вручения "Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность", передает Kazakhstan Today.

Выступая перед участниками церемонии, Первый Президент Казахстана подчеркнул, что 29 августа является историческим днем для глобального антиядерного движения.

Нурсултан Назарбаев отметил, несмотря на уроки истории, в мире наблюдается напряженность и кризис доверия между ядерными державами.

Геополитический кризис в отношениях между США и Россией, на которые приходится более 90% глобального ядерного арсенала, вызвал серьёзные негативные афтершоки. Огромное беспокойство вызывает запущенный сторонами новый виток технологической гонки вооружений, в том числе в космосе. Полностью утратил свою силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, одной из сторон которого являлся Казахстан", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что в мире сохраняется опасность попадания ядерного оружия в руки террористических организаций.

Потенциально опасные ядерные материалы хранятся более чем в 20 странах мира, каждая из которых может стать мишенью деструктивных сил. Надвигается эра всеобъемлющего искусственного интеллекта, который может решать более сложные проблемы, чем искусственный интеллект", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы также указал на риски, связанные с тем, что ни одна из девяти стран, обладающих ядерным оружием, не рассматривает вопрос о сворачивании военных программ.

Иными словами, человечество переживает доселе невиданный сложнейший этап своего развития. В условиях роста агрессии и снижения взаимодоверия на глобальном уровне, любая из этих вышеперечисленных проблем может ввергнуть мировое сообщество в неконтролируемый хаос. Не только политики, но и простые люди в различных странах мира глубоко обеспокоены по этому поводу", - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан является участником всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атомной энергии.

В этом году исполнилось 25 лет с момента присоединения Казахстана к Договору о нераспространении ядерного оружия. Два месяца назад Казахстан ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия, присоединившись к другим 24 государствам мира. В текущем году мы ожидаем поставку первой партии низкообогащённого урана в банк МАГАТЭ, построенного по моей инициативе на территории Казахстана", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что стремление к миру, свободному от ядерного оружия, стало важнейшим компонентом общенационального самосознания казахстанцев.

"В настоящее время Казахстан является признанным донором международной безопасности и стабильности. Думаю, что это дает мне моральное право обратиться сегодня к глобальному сообществу с призывом последовать нашему примеру и использовать казахстанский опыт во всем мире. В этой связи, хотелось бы выступить с рядом принципиальных тезисов по вопросам ядерного разоружения и нераспространения", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы призвал руководителей всех ядерных держав сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты.

Необходимо также пересмотреть архаичную концепцию стратегической стабильности на основе ядерного оружия. Следует также выстроить новую систему контроля над ядерными вооружениями. В итоге важно выйти на переговоры по выработке Всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений", - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на важность внедрения эффективной системы юридически обязательных негативных гарантий безопасности со стороны ядерных держав.

Вместе с тем члены "ядерного клуба" должны принять на себя пакет обязательств и ограничений в пользу корректировки их политики в сфере ОМУ. Прежде всего, здесь важно, чтобы они свернули традиционную практику поддержания и модернизации ядерных комплексов. Предлагаю государствам, на территории которых расположены испытательные полигоны, ликвидировать инфраструктуру этих полигонов", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил необходимость ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со стороны всех государств мира.

Важно прийти к абсолютной универсализации и максимальному укреплению режима и механизмов Договора о нераспространении ядерного вооружения. Миру нужен реально работающий механизм жестких мер против обладания и распространения ядерного оружия. И этот жесткий механизм должен быть подкреплен соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в Казахстане высоко ценят людей, стремящихся реализовать мечту о мирном сосуществовании людей, народов и государств.

В целях признания и поощрения заслуг политических и общественных лидеров и организаций, мною в 2016 году была учреждена премия "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность". Я полностью поддерживаю решение отборочного Комитета о присуждении премии в нынешнем году бывшему генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительному секретарю Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассине Зербо ", - сказал Первый Президент Казахстана.

В завершение Елбасы выразил уверенность, что вручаемая сегодня премия станет еще одним скромным напоминанием с огромным по значению смыслом о том, что будущее человечества заключается в мире без ядерного оружия.

Я твердо уверен в том, что наша планета рано или поздно навсегда избавится от этого смертоносного вида оружия массового уничтожения и основная цель объявленного мною манифеста "Мир. ХХI век" будет достигнута. Сегодняшнее мероприятие – это наше послание глобальному сообществу действовать сообща во имя прогресса, всеобщего процветания и будущего человечества", - заключил Нурсултан Назарбаев.

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