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В Нур-Султане состоялось награждение Назарбаевской премией за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность

29.08.2019, 13:39 10990
В Нур-Султане состоялось награждение Назарбаевской премией за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность
Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Исполнительному секретарю подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассине Зербо и Юкия Амано, занимавшему должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присуждена премия, учрежденная Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
"В этом году членами комитета по присуждению премии единогласно принято решение о вручении награды двум лицам: покойному Юкие Амано - генеральному директору МАГАТЭ и Лассине Зербо - исполнительному секретарю ОДВЗЯИ", - сказал на церемонии присуждения премии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 
Он отметил, что Юкия Амано внес весомый вклад в укрепление международной безопасности и нераспространения ядерного оружия. Также сыграл ведущую роль в принятии решения о создании Банка низкообогащенного урана в Казахстане.
 
Под руководством Лассина Зербо была почти полностью завершена работа по созданию международной сети мониторинга (МСМ) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он внес большой вклад в подготовку вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Лассина Зербо инициировал создание Группы видных деятелей и Молодежной группы ОДВЗЯИ. 
 
Президент отметил, что в 2019 году исполнилось 25 лет со дня присоединения Казахстана к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также 10 лет со дня вступления в силу Договора о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
 

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