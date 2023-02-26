25.02.2023, 09:49 14991
Казахстан поддержал позицию Китая по мирному урегулированию украинского кризиса
Фото: МИД РК
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ведомстве подчеркнули, что позиция КНР заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.
Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации", - сообщили в МИД РК.
Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики.
Ранее Казахстан вошел в число 32 стран, воздержавшихся в голосовании по резолюции Организации Объединенных Наций о необходимости достижения мира на Украине.
В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь - Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия - высказались против. Среди воздержавшихся - Казахстан, Китай, Армения, Индия, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и др.
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24.02.2023, 14:03 24196
Врачи поддерживают предвыборную программу партии "Amanat"
Фото: Amanat
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Актау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня кандидаты в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Анар Шамшадинова, Шолпан Лазеркызы, Нурбол Окуов, Марат Абзал, Владислав Трифонов, Мурат Саугабаев, Дмитрий Донских встретились с сотрудниками поликлиники "Сенім", расположенной в Актау, разъяснили предвыборную программу партии, заслушали предложения и мнения медработников.
Кандидат в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Анар Шамшадинова, отметив высокий потенциал поликлиники "Сенім" для региона, подчеркнула, что в предвыборной программе партии уделяется значительное внимание медицинской сфере.
Я очень высоко оцениваю потенциал вашей поликлиники. Она оснащена современным оборудованием. Уверена, что и врачи тоже обладают высокой квалификацией. Ваше место в обществе очень важно. Поэтому партия "Amanat" планирует до 2027 года реализовать ряд мер по дальнейшему развитию медицинской сферы. Более подробно: строительство 6 объектов здравоохранения в регионе в ближайшие 5 лет, проведение капитального ремонта 10 объектов здравоохранения, обновление организации первичной медико-санитарной помощи медицинским оборудованием на 100% путем приобретения 100 единиц медицинского оборудования, ежегодное раннее выявление злокачественных новообразований на базе областного онкологического диспансера и городских, районных, больниц проведение не менее 20 тысяч скрининговых исследований, кроме того, в организации здравоохранения планируется ежегодно осуществлять мероприятия по трудоустройству не менее 20 медицинских работников", - сказала Анар Шамшадинова.
Сотрудники поликлиники, выступившие на совещании, рассказали о нескольких своих проблемах. Одна из них связана с общественным транспортом, так как пациентам и работникам трудно попасть в поликлинику, для этого необходима автобусная остановка. Кроме того, главный врач "Сенім" Ерке Тулегенова обратилась с просьбой решить вопрос с получением жилья для врачей.
Благодарю вас за то, что вы служите здоровью нации, за здоровую жизнь общества! Коллеги рассказали о важных моментах предвыборной программы. Специфика нашей предвыборной программы заключается в том, что вопросы каждого региона были подготовлены индивидуально. Поэтому ваши требования, пожелания будут учтены в дальнейшем", - сказал кандидат Марат Абзал.
В завершение встречи медперсонал положительно оценил предвыборную программу партии и выразил уверенность в предстоящих изменениях.
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
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24.02.2023, 13:06 25261
Финляндия откроет визовый хаб в Астане
Визовый хаб будет обслуживать граждан Центральной Азии
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сопредседателем казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари, сообщает Акорда.
Президент отметил важность визита финской делегации с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества.
По словам Токаева, за 30 лет развития дипломатических отношений Финляндия стала вторым по величине инвестором среди стран Северной Европы. Кроме того, на долю Казахстана приходится 90% торговли Финляндии со странами Центральной Азии.
Он подчеркнул важность партнерства двух государств в торгово-экономической, транспортно-логистической и образовательной сферах. Он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку финским предпринимателям для стимулирования их инвестиций в нашу страну.
В свою очередь Вилле Скиннари поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между двумя государствами.
Министр сообщил, что в состав делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители 15 крупных финских компаний, таких как Nurminen Logistics Plc, Nokia, EastCham Finland, Business Finland, Lamor, Wärtsilä Finland, PayIQ, EPSE и другие. В ходе предстоящих встреч планируется обсудить вопросы укрепления торгово-экономических связей.
Кроме того, финская сторона откроет визовый хаб при посольстве Финляндии в Астане, который будет обслуживать граждан Центральной Азии.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев передал свои наилучшие пожелания президенту Финляндии Саули Ниинистё и пригласил его посетить с визитом Казахстан.
24.02.2023, 11:43 26136
Госсекретарь США посетит Казахстан 28 февраля
В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
Как рассказали в МИД, в ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. В повестке дня - вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.
24.02.2023, 11:18 26771
Казахстан воздержался в голосовании по резолюции ООН по Украине
В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь высказались против
Фото: twitter.com/UN_News_RU
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вошел в число 32 стран, воздержавшихся в голосовании по резолюции Организации Объединенных Наций о необходимости достижения мира на Украине.
В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь - Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия - высказались против.
Среди воздержавшихся Казахстан, Китай, Армения, Индия, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и др.
Члены Генассамблеи потребовали, чтобы "Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах", и призвали к прекращению боевых действий", - говорится в сообщении ООН.
16.02.2023, 20:40 53841
Токаев и Зеленский обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной
Разговор глав государств состоялся по инициативе украинской стороны
Фото: Акорда
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.
Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Казахстане.
13.02.2023, 17:35 65236
Пять организаций подали документы для проведения опроса общественного мнения в день выборов
Пять юридических лиц отправили документы в ЦИК
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пять организаций направили в ЦИК уведомления о проведении опросов общественного мнения в день выборов депутатов мажилиса, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
В Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от 5 юридических лиц с приложением копий соответствующих документов:
- исследовательский институт "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір" зерттеу институты) - метод опроса интервью face to face, телефонный опрос (CATI);
- институт общественной политики партии AMANAT - метод опроса интервью face to face, в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);
- центр социальных и политических исследований "Стратегия" - метод опроса интервью face to face, в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);
- Институт евразийской интеграции - метод опроса интервью face to face, в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);
- научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" - метод опроса интервью face to face, в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll).
Напомним, что в 18.00 8 февраля завершилось выдвижение кандидатов. Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоятся в один день - 19 марта. В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге. К участию в выборах депутатов мажилиса парламента допущены все 7 зарегистрированных в Казахстане политических партий.
По словам секретаря Центральной избирательной комиссии Мухтара Ермана, с момента открытия 20 января текущего года института международного наблюдения аккредитованы 62 наблюдателя от 3 иностранных государств и 2 международных организаций.
Сегодня на аккредитацию представлены кандидатуры 12 наблюдателей от 3 иностранных государств и 2 международных организаций:
- от Республики Корея, Кыргызской Республики и Королевства Таиланд - по 1 кандидатуре,
- от миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств - 7 кандидатур,
- от миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами - 2 кандидатуры.
Вместе с тем в связи с получением ноты от БДИПЧ ОБСЕ об изменении в составе миссии данной организации были внесены соответствующие изменения по двум наблюдателям.
Как сообщил ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, Центральной избирательной комиссией к участию в выборах депутатов мажилиса парламента, избираемых по партийным спискам, были допущены все 7 политических партий, предоставивших в Центризбирком партийные списки, в которые включено 283 кандидата.
Константин Петров подчеркнул, что в разрезе списков политических партий в мажилис статистика выглядит следующим образом: Народная партия Казахстана - 52 кандидата, демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 54 кандидата, Общенациональная социал-демократическая партия - 19 кандидатов, казахстанская партия зеленых "Байтақ" - 18 кандидатов, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 25 кандидатов, партия Respubliсa - 25 кандидатов, партия AMANAT - 90 кандидатов.
Нурлан Абдиров отметил, что согласно представленной информаци все 7 зарегистрированных политических партий будут участвовать в политической гонке за 69 мандатов мажилиса парламента. По 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан выдвинуты 609 кандидатов, или в среднем на один мандат 21 человек. Наибольшая конкуренция - по 63 человека в двух округах города Астаны, наименьшая - 8 человек в округе области Ұлытау.
13.02.2023, 11:28 67681
Представителям государственных органов и общественных кругов Китая вручили юбилейные медали СВМДА
СВМДА, инициированное Казахстаном на заре независимости, за прошедшие три десятилетия превратилось в эффективную площадку многосторонней дипломатии на Азиатском континенте
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 9 февраля в посольстве Казахстана в Китае прошла торжественная церемония награждения юбилейными медалями "30-летие Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии".
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев от лица председательствующего государства вручил медали представителям государственных органов, ведомств и общественных кругов Китая, внесших значительный вклад в укрепление и развитие процесса СВМДА.
В своей речи Нурышев отметил, что СВМДА, инициированное Казахстаном на заре независимости, за прошедшие три десятилетия превратилось в эффективную площадку многосторонней дипломатии на Азиатском континенте. Он подчеркнул, что сегодня СВМДА обладает соответствующим потенциалом для его постепенной трансформации в полноценную региональную организацию, а также выразил благодарность за всестороннюю поддержку этой инициативы со стороны Китая.
Посол высоко оценил вклад, который КНР внесла в формирование и развитие СВМДА. По его словам, Китай стал одной из первых стран, поддержавших становление СВМДА, а также на протяжении 30 лет КНР принимала активное участие в мероприятиях форума. Дипломат подчеркнул, что с 2014 по 2018 годы Китай успешно председательствовал в СВМДА, в этот период по инициативе КНР были учреждены форумы аналитических центров и неправительственных организаций.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. В настоящее время СВМДА включает в себя 28 государств-членов, девять стран-наблюдателей и пять организаций-наблюдателей.
10.02.2023, 20:35 80406
Россия не будет закрывать торговое представительство в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Москва. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Российская сторона не планирует закрывать свое торговое представительство в Казахстане. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По поводу того, планирует ли Россия аналогичные действия. Нет, конечно, нет. Такой вопрос не обсуждается и не обсуждался", - цитирует ТАСС Марию Захарову.
Представитель МИД РФ добавила, что закрытие торгового представительства не требует денонсации межправительственного соглашения о взаимном учреждении таких органов.
Есть понимание, что это решение казахстанских властей не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в Казахстане", - добавила она.
Мария Захарова отметила, что все взятые обязательства по реализации упомянутого соглашения будут выполняться в полном объеме.
Мы намерены использовать все имеющиеся межгосударственные механизмы для создания необходимых условий российскому бизнесу в работе на казахстанском направлении", - сказала она.
Напомним, 1 февраля стало известно, что Минторговли Казахстана разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", согласно которому планируется ликвидировать торговое представительство РК в РФ.
В кулуарах сената парламента РК заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие торгового представительства Казахстана в Российской Федерации.
Скорее всего, идет оптимизация излишних структур, поскольку, когда речь шла о том, что у нас очень, так скажем, тесное взаимоотношение с РФ, имелось в виду, что у нас есть Евразийская экономическая комиссия. Там представленность Казахстана достаточна, то есть там есть очень компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности, которые могут закрыть вопросы, находясь в Москве", - заявил министр.
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