Казахстан подписал с Турцией план военного сотрудничества на 2024 год

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Анкара. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес, - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщили в Минобороны Казахстана.





По итогам встречи подписан план военного сотрудничества между Турцией и Казахстаном на 2024 год. Как заметил начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковник Олжас Хусаинов, Казахстан и Турцию объединяют прочные исторические и культурные связи, что является залогом успешного развития двусторонних отношений. В настоящее время между оборонными ведомствами налажено взаимодействие в сфере военной науки, образования, боевой подготовки, налаживается военно-техническое сотрудничество.





В военном училище Сухопутных войск руководитель оборонного ведомства РК пообщался с курсантами из Казахстана, обучающимися в этом учебном заведении. Он поинтересовался организацией обучения, досуга курсантов и условиями быта.





Казахстанская делегация также посетила объединенную компанию Turkish Aerospace Industries - TUSAŞ Aerospace Industries, где производят авиационную технику и беспилотные летательные аппараты.