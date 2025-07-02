01.07.2025, 12:48 7031
Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС - Токаев
Президент РК высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым отметил, что РК придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, сообщает Акорда.
На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС", - проинформировали в пресс-службе.
Также президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов организации. Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.
Ранее Токаев назвал Китай добрым соседом и надежным партнером Казахстана.
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30.06.2025, 12:01 20406
Противодействие радикализации и информационную безопасность обсудили министры иностранных дел ОДКБ
По итогам заседания подписан ряд заявлений
Фото: Telegram/ПА ОДКБ
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Бишкек. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел стран ОДКБ подписали ряд заявлений по итогам заседания в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба парламентской ассамблеи организации.
По итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ на Иссык-Куле подписаны следующие заявления:
- о противодействии радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму;
- о международной информационной безопасности;
- о региональном центре ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
На заседании министры обсудили международную и региональную обстановку, ее влияние на безопасность стран ОДКБ, а также рассмотрели вопрос создания регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Кроме того, участники обсудили дальнейшее взаимодействие ОДКБ с ШОС и СНГ.
Ранее министры обороны стран ОДКБ обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации, ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления Коллективными силами ОДКБ.
30.06.2025, 08:14 23236
Сотрудничество в политической и экономической областях обсудили главы МИД Казахстана и России
Фото: МИД РК
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Чолпон-Ата. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, которая состоялась накануне заседания совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпан-Ате.
Главы МИД Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений, сообщили в казахстанском МИД.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.
27.06.2025, 08:03 59161
ЕАЭС должен возглавить процесс развития ИИ - Токаев
Фото: Depositphotos
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Минск. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мировая конкуренция в области искусственного интеллекта усиливается, и у ЕАЭС имеется исторический шанс возглавить этот глобальный исторический процесс, заявил вчера на Евразийском экономическом форуме "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что цифровые технологии играют ключевую роль в новых подходах к экономическому развитию и входят в перечень приоритетов государственной политики Казахстана.
Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы управления и логистики уже стали неотъемлемыми элементами экономик стран ЕАЭС. Они позволили существенно сократить издержки, ускорить движение товаров и упростить доступ бизнеса к общему рынку. Мы все являемся свидетелями стремительных изменений в мире в результате тотальной цифровизации, лежащей в основе фундаментального технологического сдвига. В центре этого процесса находится искусственный интеллект - технология, которая не просто повышает производительность, а трансформирует сам принцип работы экономики, государства и общества", - заявил Токаев.
Сегодня ИИ внедряется в такие традиционные сферы, как коммуникации, транспорт, энергетика, производство, здравоохранение и образование, напомнил президент.
Согласно прогнозам, к 2030 году цифровизация и искусственный интеллект могут привнести в мировой ВВП более 15 трлн долларов, заменить до 300 млн рабочих мест, создать совершенно новые профессии", - утверждает глава государства.
Он подчеркнул, что мировая конкуренция в области искусственного интеллекта усиливается.
Есть опасность, что небольшая группа достаточно высокоразвитых стран могут выйти в лидеры мирового развития и возглавить этот процесс, а большая часть современного мира окажется на обочине. Мне кажется, именно ЕАЭС должен возглавить данный процесс или, во всяком случае, не допустить отставания", - считает президент.
Он предложил в рамках председательствования Казахстана в ВЕЭС в следующем году посвятить одно из заседаний вопросам объединения усилий в области развития искусственного интеллекта.
Токаев напомнил, что Казахстан последовательно развивает национальную цифровую инфраструктуру и в ближайшее время в стране будет запущен суперкомпьютер с высокой вычислительной мощностью, ресурсы которого будут направлены на научные исследования, моделирование, обработку больших данных и решение сложных инженерных задач. В стране создан совет по развитию искусственного интеллекта и планируется принятие профильного закона. Также Казахстан расширяет партнерство с международными университетами и научными центрами для подготовки специалистов нового поколения.
В текущем году в Астане откроется Международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Кроме того, мы работаем над созданием экспериментальной новаторской зоны CryptoCity, которая призвана стать центром притяжения мировых экспертов в сфере криптовалют. В пилотном проекте мы намерены протестировать правовые и технологические решения, связанные с широким использованием цифровых активов. В целом Казахстан открыт к сотрудничеству и предлагает странам ЕАЭС совместно участвовать в запуске инновационных кластеров, технопарков и стартап-инкубаторов, где научные разработки и технологии смогут превращаться в успешные коммерческие решения", - добавил Токаев.
Он выразил мнение, что передовые цифровые технологии способны придать мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между странами.
Для этого у нас имеется все необходимое - стратегические документы, накопленный опыт и понимание общих задач. Главное, нам нужно действовать согласованно, прагматично и на опережение. Уверен, системная и решительная политика государств, объединение их усилий на евразийском пространстве позволят сделать искусственный интеллект источником устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности наших экономик. Мы всецело привержены дальнейшему укреплению и развитию экономической интеграции, готовы к планомерной совместной работе по построению эффективного, открытого и динамичного Евразийского экономического союза", - подытожил глава государства.
Касаясь сотрудничества в рамках ЕАЭС, Токаев отметил, что Союз по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в 2,6 трлн долларов.
В прошлом году объем взаимной торговли достиг очередного рекордного значения - 98 млрд долларов, почти вдвое превысив показатель 2015 года. При этом темпы роста совокупного ВВП наших стран уже второй год подряд опережают среднемировые показатели. Сегодня наше объединение продолжает укреплять свой международный авторитет, становясь все более значимым субъектом глобальной экономической системы. Дальнейшее развитие ЕАЭС должно строиться, на наш взгляд, на принципах равноправия, взаимной выгоды и прагматизма, служить интересам экономик наших государств. Интеграция сама по себе не приносит искомых результатов, поскольку это итог совместной работы по поиску взаимоприемлемых компромиссов", - отметил он.
26.06.2025, 10:28 74701
Казахстан и Кыргызстан расширяют союзнические отношения
Фото: kabar.kg
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, передает корреспондент агентства.
Закон предусматривает совершенствование механизма встреч на высшем и высоком уровнях, усиление координации в сфере политики и безопасности, проведение регулярного обмена мнениями и согласование позиций по вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес", - говорится в заключении к закону.
Отмечается, что договор расширит сотрудничество в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
В соответствии с договором стороны подтверждают обязательство развивать союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ.
В ходе заседания верхней палаты отмечено, что в 2026 году на границе с Кыргызстаном в зоне пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек" планируется запустить крупный транспортно-логистический хаб, который поспособствует увеличению товарооборота между странами до 3 миллиардов тенге к 2030 году.
24.06.2025, 13:39 109226
Новые правила въезда в Россию: в посольстве сделали важное заявление для казахстанцев
Эксперимент в части апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства будет проводиться с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство России в Казахстане предупреждает, что с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства.
В частности, иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения ruID заявление о въезде в Российскую Федерацию", - напомнили в посольстве.
Там предупредили, что новая процедура регистрации не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан.
Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", - отметили в посольстве.
Отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами. Вместе с тем, рекомендовали бы воспользоваться приложением "ruID" в том числе для получения дополнительных преимуществ в части доступа на территории России к госуслугам онлайн, услугам мобильной связи российских операторов, осуществления платежей и т.д.", - пояснили в ведомстве.
Порядок работы с приложением и особенности его функционала подробно изложены в обновленных материалах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее - не позднее, чем за 72 часа, и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа - для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.
- Чтобы подать заявление, установите приложение ruID (будет доступно для скачивания в магазинах приложений не позднее 24 июня с.г.) и зарегистрируйтесь в нем. Если у вас уже имеется аккаунт на российских Госуслугах, вы можете авторизоваться в приложении ruID, используя свой логин и пароль.
- В заявлении необходимо указать страну, из которой вы выезжаете, цели и даты поездки, регионы посещения в России, данные детей, путешествующих с вами. Данные детей в заявлении указывают оба родителя, въезжающие в Россию.
- В приложении вы сможете сдать биометрию - сделать фото лица, паспорта и запись голоса. Если ваши биометрические данные уже зарегистрированы в России, подать заявление о въезде можно также на Госуслугах, указав данные о поездке и сделав фото лица.
- На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого указаны вами в приложении ruID.
- В течение 10 дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для этого необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность.
Также рекомендуется посетить центр обслуживания или офис МФЦ на территории Российской Федерации для подтверждения своей учетной записи на Госуслугах, после чего вы, в том числе, сможете:
- получать все доступные государственные услуги онлайн;
- оформить российскую сим-карту;
- оплачивать штрафы, налоговые задолженности и госпошлины.
В посольстве также обратили внимание, что порядок въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним.
19.06.2025, 08:09 205526
Подготовку к саммиту лидеров стран Союза и Евразийскому форуму обсудили вице-премьеры ЕАЭС
Фото: ЕЭК
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза обсудили подготовку к саммиту лидеров стран Союза и IV Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 26-27 июня в Минске, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Главная тема форума - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".
По словам организаторов, у форума ожидается довольно насыщенная программа по всем направлениям интеграционной повестки, в частности по вопросам промышленности и АПК.
В рамках форума пройдут круглые столы с участием экспертов и представителей госорганов, на которых обсудят:
- развитие кооперации в агропромышленном комплексе;
- роботизацию промышленности. По словам министра по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян, принятие решения по созданию евразийской платформы по робототехнике находится на завершающей стадии;
- использование ядерных технологий в соответствии с основными направлениями промышленного сотрудничества до 2030 года.
Участники мероприятия также обсудили актуальные направления евразийской экономической интеграции и вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ЕАЭС.
Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о подготовке к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске.
17.06.2025, 19:21 254641
В тарифной и торговой войне не будет победителей - лидер Китая
Фото: Акорда
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высказался о торговой и тарифной войне, выступая на саммите "Центральная Азия - Китай", передает корреспондент агентства.
На фоне беспрецедентных за последнее столетие перемен в международной обстановке наступил новый период глобальных потрясений и преобразований. Лишь незыблемая приверженность принципам равноправия, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит поддержать мир во всем мире и добиться совместного процветания. В тарифной и торговой войне не будет победителей. Односторонность, протекционизм и гегемонизм нанесут ущерб и другим, и самому себе", - выступил глава КНР.
Он подчеркнул, что "нельзя повернуть колесо истории назад, а важно только двигаться вперед".
Нам нужен единый мир, а не расколотый. Человечество должно развиваться в русле построения "сообщества единой судьбы", а не под господством "закона джунглей", - сказал Си Цзиньпин.
Вместе с тем он призвал страны Центральной Азии активизировать взаимодействие с Афганистаном.
Афганистан - наш близкий сосед. Мы должны активизировать взаимодействие с тем, чтобы Афганистан встал на путь самостоятельного развития и смог в кратчайшие сроки достигнуть мира, стабильности, восстановления и развития", - сказал глава КНР.
Си Цзиньпин отметил важность создания "неделимой архитектуры безопасности", обеспечивающей долгосрочное спокойствие и мир.
Необходимо усилить управление региональной безопасностью, продолжать углублять сотрудничество в области правоохранительной деятельности и безопасности, сообщать, предотвращать и противостоять распространению идеологии экстремизма, твердо бороться с "тремя силами зла" и совместно защищать мир и стабильность в регионе. Готовы оказать пяти странам посильную помощь в борьбе с терроризмом и трансграничной организованной преступностью, а также помощь в обеспечении кибер- и биологической безопасности", - заявил председатель КНР.
17.06.2025, 19:15 252746
Китай предоставит странам Центральной Азии грант в 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов
Фото: Акорда
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай готов поддержать страны Центральной Азии безвозмездным проектом в размере 1,5 миллиарда юаней, передает корреспондент агентства.
Мы готовы в этом году предоставить странам Центральной Азии безвозмездный проект в размере 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственного развития", - заявил в ходе саммита "Центральная Азия - Китай" председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Также в течение ближайших двух лет странам Центральной Азии будет предоставлено 3 тысячи квот для участия в курсах профессиональной подготовки.
В целях наращивания сотрудничества в соответствующих сферах Китай решил учредить в рамках формата "Китай - Центральная Азия" центр по борьбе с бедностью, центр по обмену и сотрудничеству в области образования, центр по борьбе с опустыниванием, а также площадку по созданию благоприятных условий для торговли", - отметил глава Китая.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?