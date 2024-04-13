Казахстан придает важное значение укреплению отношений с Грузией - Токаев

На сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии

Фото: Акорда

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем парламента Грузии Шалву Папуашвили отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией - одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем парламента Грузии Шалву Папуашвили отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией - одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа, сообщает Акорда.





Также глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов и межпарламентская группа дружбы "Казахстан - Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.





Как заявил президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между нашими странами.





В свою очередь Шалва Папуашвили выразил благодарность главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном.





Также, по его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, спикер грузинского парламента поддержал инициативу главы государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.





Ранее глава государства провел встречу с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.



