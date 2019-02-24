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Казахстан ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

08.02.2019, 16:39 41608
Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Текст закона публикуется в печати.
 
Конвенция подписана президентами Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана в Актау в ходе Пятого каспийского саммита 12 августа 2018 года. Целью Конвенции является определение и регулирование прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.
 
Конвенция регламентирует вопросы, связанные с разграничением национальных зон, юрисдикций и суверенитета, осуществлением прав на недропользование, транзитом и транспортировкой, прокладкой подводных трубопроводов и кабелей, охраной природной среды и биологических ресурсов Каспийского моря. Отдельное внимание уделено вопросам безопасности с точки зрения противодействия современным вызовам и угрозам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, военной деятельности прикаспийских государств.
 
Согласно Конвенции, морская акватория Каспийского моря разграничивается на зоны с различными режимами. Стороны устанавливают территориальные воды шириной не более 15 морских миль, при этом их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел.
 
Как сообщала пресс-служба сената парламента РК, Конвенция вступит в силу с даты получения депозитарием, которым является Республика Казахстан, пятой ратификационной грамоты.
 

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