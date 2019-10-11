Казахстан ратифицировал соглашение с Европейской организацией по ядерным исследованиям

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о международном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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