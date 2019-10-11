Казахстан ратифицировал соглашение с Европейской организацией по ядерным исследованиям

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о международном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Соглашение позволит укрепить уже имеющиеся научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе.
Ранее сообщалось, что после подписания Соглашения молодые ученые и специалисты Казахстана получат возможность проходить стажировку на действующих установках и участвовать в совместных экспериментах, проводимых на установках Организации, крупнейшим проектом которой считается большой адронный коллайдер.
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