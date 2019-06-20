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Мажилис одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве Казахстана с Европейской организацией по ядерным исследованиям

19.06.2019, 15:42 5050
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили ратификационный законопроект - Соглашение о международном сотрудничестве между Казахстаном и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества, передает Kazakhstan Today. 
 

Соглашение позволит укрепить уже имеющиеся научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе", - сообщили в пресс-службе мажилиса.


 

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