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Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о взаимной правовой помощи по гражданским делам

30.06.2020, 18:19 6724
Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о взаимной правовой помощи по гражданским делам, передает Kazakhstan Today.
 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам", сообщила пресс-служба Акорды.
 
Текст закона публикуется в печати.
 

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