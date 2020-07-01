Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о взаимной правовой помощи по гражданским делам, передает Kazakhstan Today.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам", сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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