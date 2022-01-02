Казахстан с 2022 года избран в Совет по правам человека ООН на три года
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Спецпредствитель правительства Китая по делам стран Евразии рассказал о преимуществах казахстанско-китайской дружбы
Казахстан - первая страна в Центральной Азии, с которой Китай построил трансграничный нефтегазовый трубопровод, чтобы наше энергетическое сотрудничество непрерывно шло на пользу народов наших стран, а также народов в данном регионе", - сказал он.
Казахстанско-китайские отношения наполняются новым содержанием и служат моделью межгосударственной дружбы, добрососедства, а также взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул спецпредставитель правительства КНР.
Через казахстанско-китайский нефтепровод было поставлено нефти на сумму 140 млн долларов", - уточнил Ли Хуэй.
Это самое большое политическое преимущество китайско-казахстанской дружбы. Китай и Казахстан всегда поддерживают высокий уровень политического взаимодоверия и всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах взаимных интересов. В марте и июне текущего года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РК Токаев дважды провели телефонные разговоры", - напомнил спецпредствитель.
Созданы механизмы диалога в сфере по индустриализации инвестиций. 52 проекта на сумму 21,2 млрд долларов стали флагманом в развитии китайско-казахстанского практического сотрудничества", - пояснил он.
Казахстанско-китайские отношения связаны общими интересами, общей безопасностью, а также созданием среды сотрудничества и совместного развития", - подчеркнул он.
США продолжает провоцировать Китай, безосновательно искажать и очернять китайскую политику в Синцзяне, а также о состоянии прав человека в этом районе. И продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела Китая", - заявил он.
За более чем 70 лет развития общий объем экономики района увеличился более чем в 80 раз. Вырос товарооборот, внешняя торговля и объем импорта. ВВП на душу населения увеличился в 40 раз. Сотни тысяч людей были выведены из черты бедности", - проинформировал спецпредставитель.
Можно сказать, вопрос Синцзяня в отношении религии и прав человека на самом деле является вопросом антитеррористического и антисепаратистского характера. Это внутреннее дело Китая и касается лишь этой страны. За последние шесть лет благодаря политике Китая в районе не было ни одного терракта. Народ Синцзяня живет в мире и согласии, процветании, стабильности и безопасности. Но некоторые страны игнорируют антитеррористическую политику Китая, очерняют меры страны по поддержанию мира и стабильности в районе", - заключил он.
За прошедшее тридцатилетие лидерами наших стран прилагаются усилия для успешного партнерства в этом регионе по созданию безопасности и среды для взаимовыгодного сотрудничества. Наши отношения вышли на исторически новый пик. Мы готовы расширять взаимовыгодное сотрудничество со странами Центральной Азии и совершенствовать связи между нашими странами", - заявил он.
О чем говорили Путин и Байден, рассказали в Кремле
Мы, в принципе, довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность этого разговора была вполне конструктивной", - сказал помощник президента журналистам.
Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - сказал Ушаков.
Гарантированная безопасность России"
(Путин - ред.) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам (двусторонние переговоры в Женеве и Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ - ред.). Но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", - сказал помощник президента.
Путин сказал, что мы придаем очень важное значение переговорам, но они не должны перерасти в болтовню. Мы ждем не сам договорный процесс, а конкретные результаты", - отметил он.
Лидеры признали, что будут, вероятно, области, где будет существенный прогресс, а также такие области, в которых соглашения могут быть невозможны. (Они также согласились), что предстоящие переговоры определят более точно контуры этих категорий. В этом суть дипломатии, переговоры для этого и существуют", - добавил американский чиновник.
Токаев принял специального представителя правительства КНР
Отношения дружбы между нашими государствами носят всепогодный характер. Показательно, что несмотря на все трудности, связанные с пандемией, наблюдается рост объема торговли между нашими странами в течение 10 месяцев нынешнего года. Полагаю, что и в следующем году, как в прочем и в последующие годы, торговля между нашими странами будет успешно развиваться", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
За 30 лет Независимости Казахстан добился больших результатов в своем развитии. Сейчас ваша страна стала авторитетным государством, к которому с большим уважением относится весь мир. Что касается китайско-казахских отношений, за 30 лет мы достигли огромных успехов в процессе развития нашего дружественного и стратегического взаимодействия. Мы гордимся достигнутыми результатами нашего сотрудничества. Это первое 30-летие, а в будущем мы и далее будем совместно, "рука об руку" расширять и укреплять нашу традиционную дружбу и стратегическое партнерство, - подчеркнул специальный представитель правительства КНР.
Поправки по вопросам залоговой политики банков принял парламент
Законопроект возвращен сенатом парламента 23 декабря 2021 года. Всего внесены 24 поправки, из них 15 поправок касательно алкогольной продукции вносятся в связи с переносом срока введения в действие технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года. Также здесь шесть поправок редакционно-уточняющего характера и три поправки по юридической технике. Внесенные сенатом поправки не меняют концептуальных положений законопроекта", - сказал член комитета по финансам и бюджету мажилиса Данияр Алимбаев.
Токаев провел встречу с Путиным
Очень важный момент - это соглашение в области образования. Филиалы ведущих российских вузов - знаменитые МФТИ, Московский государственный технический университет имени Баумана, нам нужно там готовить специалистов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии
Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Путин пригласил Токаева посетить РФ в начале 2022 года
Конечно, вопросы, которые вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация. Ну это прямо ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады вас видеть", - сказал Путин.
Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович", - сказал Токаев.
Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - В Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня, сообщает сайт Елбасы.
Назарбаев поблагодарил президента России за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ в качестве почетного председателя ВЕЭС.
"Как почетный председатель, я буду участвовать сегодня в неформальной встрече. Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года. Я хорошо помню, как это происходило", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Он также отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.
"ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объем торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда (долларов.- Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Это рекорд за все годы. Наша задача – развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Владимир Путин отметил личный вклад Первого Президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на евразийском континенте.
"Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире те механизмы и инструменты, которые мы в свое время отработали вместе с вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана", - сказал российский президент.
Он поблагодарил Назарбаева за инициативу создания ЕАЭС и участие в ее реализации, а также поздравил Елбасы и весь Казахстан с приближающимися праздниками.
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