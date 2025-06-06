Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии

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Душанбе. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 5 июня 2025 года в Душанбе пройдет очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, - 5 июня 2025 года в Душанбе пройдет очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ.





Отмечается, что в проекте повестки дня встречи 18 вопросов. Традиционно в узком формате члены совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве.





В широком формате предлагается обсудить проекты соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения, концепции развития сотрудничества в области легкой промышленности и плана мероприятий по ее реализации, концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств - участников СНГ.





Кроме того, на заседании планируется принять ряд документов по учреждению и проведению форума волонтеров СНГ, учреждению нагрудного знака "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств", а также регламентирующих взаимодействие в сферах охраны здоровья, межрегионального и приграничного сотрудничества, обороны и безопасности, и рассмотреть кадровые вопросы.





Как сообщили в МИД РК, делегацию Казахстана на заседании возглавит премьер-министр Олжас Бектенов.





В повестку дня включены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития совместной деятельности в отраслях промышленности, транспорта, здравоохранения, экологии, туризма, молодежной политики, в гуманитарной и оборонной сферах. Планируется принятие документов, направленных на повышение эффективности работы СНГ и его институтов, укрепление межрегиональных связей. Также будут рассмотрены текущие кадровые назначения в системе органов СНГ и вопросы финансирования деятельности Содружества в 2025 году", - проинформировали в ведомстве.





Ожидается, что итоги заседания будут способствовать углублению интеграционных процессов и укреплению практического взаимодействия между государствами СНГ.