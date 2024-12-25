Казахстан станет партнером БРИКС с 1 января

Казахстан внимательно следит в первую очередь за решениями ООН

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в стенах сената заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев прокомментировал эскалацию военных действий в Сирии, передает корреспондент агентства.





Мы внимательно следим за теми решениями, которые принимает в первую очередь ООН, потому что решение о выводе "Талибана" из списка террористических организаций было связано именно с тем, что в соответствии с документами ООН "Талибан" не является террористической организацией. Поэтому наше решение будет основано, в первую очередь, на нашем собственном анализе и, безусловно, на тех решениях, которые будут приниматься в рамках ООН. Поэтому сегодня что-либо говорить о признании или непризнании еще рано. Мы находимся на стадии изучения и анализа ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом", - заявил вице-министр иностранных дел Казахстана.





Напомним, 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.





9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.





10 декабря главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.



