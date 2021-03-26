Казахстан возглавил группу комиссии Организации Договора о запрещении ядерных испытаний

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Казахстан возглавил рабочую группу подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Международное сообщество, признавая вклад Казахстана в укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения, выбрало генерального директора Национального ядерного центра Республики Казахстан Эрлана Батырбекова председателем рабочей группы подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

В ведомстве уточнили, что ОДВЗЯИ является международной организацией, которая будет выполнять контроль за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.





Безусловно, председательство в рабочей группе ОДВЗЯИ - это высокая оценка курса нашей страны, направленного на укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения", - сказал Эрлан Батырбеков.





В ведомстве отметили, что Казахстан оказал серьезную поддержку ОДВЗЯИ и продемонстрировал решимость в достижении ее целей.

Так, отмечается активное сотрудничество Национального ядерного центра и ОДВЗЯИ в плане создания Международной системы мониторинга - МСМ. В частности, под оперативным управлением Национального ядерного центра РК функционируют четыре сейсмические и одна инфразвуковая станции МСМ, а также Казахстанский Национальный центр данных - KNDC. В настоящее время создается первая в Центральной Азии станция радионуклидного мониторинга благородных газов", - рассказали в Минэнерго.

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