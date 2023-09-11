Казахстан возглавил совещание министров юстиции государств - членов ШОС

Фото: Минюст РК

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Шанхай. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 5 сентября 2023 года в Шанхае прошло десятое совещание министров юстиции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого Казахстан принял председательство ШОС в совещании министров юстиции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Министерство юстиции Казахстана.





В совещании приняли участие секретарь центральной политико-правовой комиссии КНР Чэнь Вэньцин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и государства - члены Шанхайской организации сотрудничества.





В ходе совещания министр юстиции РК Азамат Ескараев отметил, что обозначенные президентом Республики Казахстан Токаевым приоритетные направления в рамках председательствования Казахстана в ШОС будут иметь стратегическое значение для всех государств - членов организации.





В фокусе нашего председательства будет оставаться борьба с "тремя силами зла": транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", - отметил министр.





Также он подчеркнул, что председательствование Министерства юстиции РК в совещании министров юстиции внесет значительный вклад в развитие и укрепление Шанхайской организации сотрудничества.





Участники обсудили вопросы о нововведениях в деятельности министерств юстиции, отметили необходимость дальнейшего развития сферы оказания юридических услуг и судебно-экспертной деятельности и договорились встретиться в следующем году в Республике Казахстан.





По итогам десятого совещания министрами юстиции государств - членов ШОС подписано совместное заявление.





Казахстанской делегацией проведены двухсторонние и многосторонние встречи по вопросам развития сотрудничества среди министерств юстиции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.