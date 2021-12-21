Казахстан выдвинул ряд предложений для помощи Афганистану на чрезвычайном заседании СМИД ОИС

ИСЛАМАБАД. 19 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев принял участие в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по гуманитарной ситуации в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении Шахрат Нурышев отметил вносимый Казахстаном вклад в усилия международного сообщества по восстановлению Афганистана и преодолению гуманитарного кризиса в этой стране. В этой связи он озвучил ряд предложений, в том числе по усиленному использованию потенциала Исламской организации продовольственной безопасности для оказания помощи Афганистану, сотрудничеству стран ОИС по обучению афганских студентов в Казахстане, использованию казахстанской вакцины Qazvac и МФЦА для сотрудничества с создаваемым Исламским банком развития Гуманитарным трастовым фондом", - проинформировали в МИД РК.

Сообщается, что мероприятие продемонстрировало солидарность мусульманских стран с афганским народом и стремление предпринять активные действия по предотвращению ухудшения ситуации. К участникам СМИД ОИС обратился премьер-министр Иcламской Республики Пакистан Имран Хан с призывом трансформировать заявления в реальные действия в отношении помощи Афганистану.

Специально приглашенный для ознакомления с гуманитарной ситуацией в стране и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заверил участников, что новые власти обеспечивают безопасность для всех жителей и предпринимают необходимые меры для удовлетворения требований и ожиданий ОИС и международного сообщества, в том числе в области борьбы с терроризмом и наркотрафиком. В то же время он обратил внимание на срочную необходимость гуманитарной помощи и обеспечения финансирования для выплат гражданам.

Одним из важных результатов заседания стало решение о формировании Программы продовольственной безопасности Афганистана под эгидой Исламской организации по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой находится в Казахстане.

По итогам заседания стороны приняли совместное заявление, в котором заявили о готовностии далее оказывать гуманитарное содействие Афганистану, а также закрепили решение назначить заместителя генерального секретаря ОИС Тарига Али Бахита Специальным представителем Генерального секретаря организации по Афганистану.



