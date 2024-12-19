Казахстан завершил председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Правительства двух стран приняли соглашение о частичном безвизе

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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в расширенном формате, в ходе которого приняли совместное заявление, - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в расширенном формате, в ходе которого приняли совместное заявление, сообщает Акорда.





Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:





1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов;





2. Меморандум о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау;





3. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.





В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что в прошлом году исполнилось 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау. По его словам, этот исторический рубеж закладывает серьезную основу для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства.





За эти годы нам удалось выстроить отношения, основанные на взаимном уважении, поддержке и крепкой дружбе. Мы уверены, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, особенно в экономике и торговле. Я рассматриваю ваш визит как важный шаг в укреплении связей между нашими государствами", - добавил президент.





Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества в таких перспективных областях, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, горно-металлургический комплекс, финансы, цифровизация и телекоммуникационные технологии.





Дополнено 18.12.2024, 15.15





Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало провели брифинг для представителей СМИ.





По итогам переговоров президенты выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.





Как подчеркнул Токаев, официальный визит Умару Сисоку Эмбало в Казахстан наглядно продемонстрировал, что, несмотря на географическую отдаленность, наши страны объединяют общие цели и устремления.





В результате двусторонних переговоров мы достигли важных договоренностей. Данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Так, наши страны заинтересованы в максимальном использовании потенциала транспортно-логистической отрасли. Мы договорились изучить пути сопряжения порта Бисау и Транскаспийского транспортного коридора в Западной Африке. Это особенно важно сейчас, когда геополитическая ситуация в мире и вопросы продовольственной безопасности становятся все более серьезными", - заявил глава государства.





По словам Касым-Жомарта Токаева, одной из главных тем переговоров стало партнерство в области сельского хозяйства. Стороны обратили внимание на то, что Казахстан имеет большие возможности для экспорта зерновых культур в Гвинею-Бисау.





Необходимо в полной мере использовать потенциал Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе нашей страны. Мы также обсудили вопросы сотрудничества в горнодобывающей промышленности и разработке природных ресурсов. В частности, существуют широкие возможности для совместной работы в области разведки и разработки месторождений железа, фосфатов, бокситов и других редкоземельных минералов", - сказал он.





Касым-Жомарт Токаев пригласил делегацию Гвинеи-Бисау принять участие в Международном форуме "Астана", который состоится в следующем году.





Это позволит в полной мере ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Казахстана. Большое значение в сближении наших народов имеют культурно-гуманитарные связи. Я пригласил молодых людей из Гвинеи-Бисау обучаться в высших учебных заведениях Казахстана. Эти меры, несомненно, будут способствовать активизации всестороннего сотрудничества между нашими странами", - отметил президент.





Кроме того, стороны обменялись мнениями по международной ситуации. Президент Казахстана заявил, что позиции двух стран по многим актуальным вопросам совпадают.





Нас объединяет общий подход к поддержанию глобального мира и региональной стабильности. В современных геополитических условиях крайне важно оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках Организации Объединенных Наций и Африканского союза. В целом имеется широкий спектр возможностей для укрепления всесторонних отношений. Сегодняшние важные договоренности - наглядное тому подтверждение. Убежден, что визит г-на Умару Сисоку Эмбало придаст новый импульс сотрудничеству между Казахстаном и Гвинеей-Бисау", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





Умару Сисоку Эмбало остановился на возможностях укрепления сотрудничества в ряде отраслей.





Казахстан и Гвинея-Бисау располагают необходимыми механизмами для активизации взаимодействия в таких сферах, как разведка природных ресурсов, образование и экспорт углеводородов. Мы также заинтересованы в дальнейшем углублении контактов в рамках различных международных платформ и продвижении наших многогранных связей", - сказал президент Гвинеи-Бисау.



