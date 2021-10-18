Казахстанская делегация посетила с рабочим визитом Афганистан

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 17 ОКТЯБРЯ - Казахстанская делегация во главе со специальным представителем президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила город Кабул с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, спецпредставитель президента Казахстана провел встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Муттаки. Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей.

Глава казахстанской делегации отметил, что по распоряжению президента Касым-Жомарта Токаева в Афганистан доставлена гуманитарная помощь в виде 5 тысяч тонн муки. Он также передал предложение Казахстана о предоставлении афганской стороне отечественной вакцины QazVac.

Ержан Казыхан информировал о шагах, предпринимаемых Казахстаном совместно с агентствами ООН по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народу Афганистана.

Афганская сторона выразила благодарность за оказанную гуманитарную помощь и подчеркнула значимый вклад нашей страны в международные усилия по восстановлению Афганистана.

В ходе встреч была выражена взаимная заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей и продолжении образовательных программ в Казахстане для афганских студентов. Представители действующей администрации Афганистана также с интересом восприняла предложение о поставках казахстанской вакцины.

Ержан Казыхан также встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН, главой миссии ООН по содействию Афганистану Деборой Лайонс. Рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между Казахстаном и ООН в преодолении гуманитарного и продовольственного кризиса в этой стране.