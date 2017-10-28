Казахстанский МИД озвучил список участников VII раунда переговоров по Сирии

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах в Астане 30-31 октября, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана, на предстоящую встречу на высоком уровне в рамках Астанинского процесса по Сирии прибудут делегации России, Ирана, Турции, Сирии и сирийской оппозиции.

"Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции - заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции", - уточнили в МИДе.

Кроме того, в качестве наблюдателей в Астану прибудут представители ООН, США и Иордании.

"За день до начала мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 31 октября. Предстоящая встреча нацелена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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