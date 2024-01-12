Казахстанский дипломат возглавил Исламскую организацию по продбезопасности

Фото: ОДКБ

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Москва. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Началось первое в 2024 году заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, - Началось первое в 2024 году заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе организации.





В связи с состоявшимся переходом председательства в организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат.





Напомним, с января 2024 года Казахстан председательствует в ОДКБ.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев на сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в ноябре 2023 года заявил, что в этом качестве Казахстан готов вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе организации. В этой связи он предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность организации в период председательства Казахстана.