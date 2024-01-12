11.01.2024, 19:40 5301
Казахстанский дипломат возглавил Исламскую организацию по продбезопасности
Должность генерального директора получил Аскар Мусинов
Фото: МИД РК
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский дипломат Аскар Мусинов был избран на должность генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мусинов занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Казахстана. Был послом РК в Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Южной Африке.
Кроме того, он занимал должности заместителя министра и ответственного секретаря МИД РК. До назначения генеральным директором ИОПБ был заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества в период с 2018 по 2022 годы.
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10.01.2024, 14:05 16071
Постпред Марат Сыздыков возглавил постоянный совет ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Москва. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Началось первое в 2024 году заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе организации.
В связи с состоявшимся переходом председательства в организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат.
Напомним, с января 2024 года Казахстан председательствует в ОДКБ.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в ноябре 2023 года заявил, что в этом качестве Казахстан готов вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе организации. В этой связи он предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность организации в период председательства Казахстана.
09.01.2024, 18:30 21636
Соглашение России и Казахстана по противоракетному узлу "Балхаш" перестало действовать
Его подписали в Москве 2 декабря 2014 года
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Москва. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено.
16 декабря 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", - информирует ТАСС со ссылкой на официальное сообщение МИД РФ.
Ранее, в июле 2020 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации соглашения с Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении.
Узел был принят в эксплуатацию в 1973 году и несет боевое дежурство на южном стратегическом воздушно-космическом направлении. Минобороны России на данном направлении с 2014 по 2018 год приняло в эксплуатацию четыре современные радиолокационные станции типа "Воронеж" в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске. В связи с этим Путин принял решение отказаться от использования Российской Федерацией узла "Балхаш".
04.01.2024, 15:35 54446
Токаев выразил соболезнования президенту Ирана в связи с многочисленными жертвами теракта
Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Ибрахиму Раиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Керман, сообщает Акорда.
С глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в городе Керман. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и семьям, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу", - говорится в телеграмме президента.
Глава государства пожелал скорейшего выздоровления и благополучного возвращения в свои семьи всем пострадавшим.
Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани.
Взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман, сообщает РИА "Новости".
Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.
03.01.2024, 17:26 64011
Хакер Кислицин передан представителям российских правоохранительных органов
Казахстан передал Кислицина российской стороне 21 декабря
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании, сообщает РИА Новости.
21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
Напомним, сотрудник компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации, в связи с его прежней работой компания обратилась в генконсульство РФ в Казахстане и оказывает всестороннюю поддержку.
Генеральное консульство России в Алматы попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина США.
Позже начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков заявил, что Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алматы сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Он добавил, что, по имеющимся сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал.
03.01.2024, 10:22 67836
В 2024 году Казахстан будет председательствовать в нескольких международных организациях
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan.
Проводя сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, Казахстан защищает национальные интересы и решает стоящие перед нами стратегические задачи. Наши приоритеты неизменны - это обеспечение незыблемости суверенитета и территориальной целостности страны, защита прав и интересов граждан Казахстана, создание благоприятных внешних условий для устойчивого экономического роста. Будучи министром иностранных дел в течение десяти лет, я принимал самое непосредственное участие в разработке этих приоритетов. В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно развивать взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами и, прежде всего, соседями", - сказал президент.
Он отметил, что Центральная Азия - это динамично развивающийся регион с собственным видением геополитических реалий, широкими возможностями в торговле, инвестициях, бизнесе, инновациях. Именно поэтому в мире существенно возрастает интерес к Центральной Азии, повышается востребованность диалоговой площадки С5+.
Активное развитие отношений стран региона с влиятельными внешними игроками было бы невозможно без регулярного и доверительного диалога на высшем уровне. В этом плане за последние годы достигнут значительный прогресс, продуктивными стали ежегодные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. К слову, в этом году Казахстан проведет у себя очередное заседание встречи такого формата", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что в 2024 году в Казахстане пройдет ряд представительных саммитов и форумов.
2024 год пройдет под знаком председательства Казахстана в нескольких влиятельных региональных и международных организациях и объединениях. Важным событием станет "Международный форум Астана" в июне текущего года с участием лидеров ряда государств и глобальных компаний. На этой площадке традиционно обсуждаются такие общемировые проблемы, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность. Большое значение имеет договоренность с Францией о совместной организации на полях Генеральной ассамблеи ООН Международного форума One Water Summit, который призван внести вклад в глобальную климатическую повестку", - сообщил он.
Кроме того, по его словам, в текущем году большим событием станет проведение в Казахстане Всемирных игр кочевников.
Они важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами - наследниками номадической цивилизации Великой степи", - отметил он.
Также президент сообщил, что полезным с точки зрения укрепления общенациональной идентичности станет чествование выдающихся исторических деятелей.
В этом году исполняется 125 лет со дня рождения знаменитого ученого Каныша Сатпаева и 100 лет со дня рождения прославленных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахымжана Кошкарбаева. Кроме того, по мнению историков, в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования Улуса Джучи. В связи с такой знаковой датой, показывающей многовековые корни нашей государственности, будет развернута большая исследовательская работа. В этом году завершится подготовка многотомника по истории Казахстана. Это обстоятельный труд, над которым работает более 200 отечественных ученых и около 60 привлеченных зарубежных специалистов", - сообщил глава государства.
Кроме того, президент анонсировал расширенное заседание правительства, которое состоится в скором времени. На нем будут подведены итоги социально-экономического развития и определена тактика дальнейших действий в этом направлении.
Полезной площадкой для обсуждения вопросов идеологической сферы, формирования нового качества нации, обновления системы ценностей общества стали заседания Национального курултая. Традиционно они проходили летом, но в этом году мы скорее всего проведем заседание весной. Таким образом, в течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах", - подчеркнул Токаев.
Как сообщалось ранее, 5 июля 2023 года Казахстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества, которое продлится до июня 2024 года.
С 1 января 2024 года председательство в ОДКБ и в Международном фонде спасения Арала перешло к Казахстану.
02.01.2024, 13:07 74061
Пять новых стран присоединились к БРИКС
Всего в 2023 году заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - 1 января 2024 года БРИКС расширяется за счет присоединения новых стран: Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ.
1 января 2024 года объединение БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, расширяется за счет присоединения новых стран: Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Всего в 2023 году заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран, информирует RT.
С 1 января Россия стала председателем БРИКС. Ожидается, что саммит БРИКС пройдет в октябре 2024 года в Казани.
Напомним, в августе прошлого года президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс" заявил, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника.
25.12.2023, 19:37 125326
Во главу угла ставятся интересы Казахстана - в МИД РК ответили на критику Ирана
В МИД РК ответили на критику Ирана из-за сотрудничества с Израилем
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на критику Ирана из-за сотрудничества Казахстана с Израилем.
К рекомендациям соседей мы прислушиваемся. Но тем не менее проводим свою самостоятельную внешнюю политику. И выбираем те варианты, которые нам выгодны. Во главу угла ставятся национальные интересы Казахстана, а не другой страны. И в экономическом, и другом плане всегда ставим наши интересы", - сказал представитель МИД РК.
25.12.2023, 18:24 125416
МИД: Казахстан продолжает развивать сотрудничество с Россией
Важный импульс торгово-экономическому сотрудничеству придал межрегиональный форум в Костанае, заявил Смадияров
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развивать прагматичное многоплановое сотрудничество Россией, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.
Результативными были переговоры в ходе визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в РФ и визит в Астану президента РФ Владимира Путина", - заявил он.
Айбек Смадияров также подчеркнул, что важный импульс торгово-экономическому сотрудничеству придал межрегиональный форум в Костанае.
В ходе официального визита министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Россию подписан план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами. Проведено 10 заседаний совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии", - добавил официальный представитель МИД.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что партнерство России и Казахстана основано на принципах территориальной целостности и невмешательства.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?