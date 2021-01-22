Казахстанцам не придется возить с собой водительские права и техпаспорта

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Сенат парламента Казахстана принял поправки в законодательство, позволяющие водителям не возить с собой права и техпаспорт на транспортное средство , передает Kazakhstan Today.

Такие послабления действуют только внутри страны и только для граждан Казахстана. Иностранцам придется иметь при себе и водительское удостоверение, и документы на машину. Также документы должны возить с собой те, кто получил права за пределами Казахстана.

Введена норма закона, исключающая ответственность автовладельца. Раньше если отсутствовал паспорт, то водитель должен был уплачивать штраф. Теперь эта норма устранена. Наказания не будет", - сказал депутат сената парламента РК Нурлан Бекназаров.

Представители Министерства внутренних дел пояснили, что документы граждан РК полицейские будут проверять через электронную базу данных по удостоверению личности. В случае низкого качества Интернета, работа будет происходить с помощью запроса через рацию с дежурной частью, которая находится в зоне покрытия. По времени это займет от 3 до 5 минут.

Проект закона отправлен на подпись главе государства.

В законопроекте также предусмотрен запрет на первичную регистрацию автобусов старше 10 лет. Введение в действие данной нормы предусматривается с 1 января 2022 года.

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