Казахстанских водителей избавят от обязанности возить с собой права и техпаспорт

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Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанских водителей избавят от необходимости возить с собой водительские удостоверения и техпаспорта, передает Kazakhstan Today.

Мажилис парламента РК взял в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения".

Глава комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Канат Мусин подчеркнул, что законопроект подготовлен для усовершенствования законодательства в сфере транспорта и направлен на отмену ответственности за нарушение нормы, обязывающей водителей носить с собой водительское удостоверение, а также выданный в Республике Казахстан документ о регистрации транспортного средства.

Законопроект, по словам Мусина, также направлен на урегулирование правил использования некоторых транспортных инструментов. Комитет готов взять данный законопроект в работу и подготовить по нему заключение до 26 ноября 2021 года, сообщили в мажилисе.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее говорил о том, что бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены и переведены в электронный формат.

Министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев предполагал, что если законопроект пройдет все этапы одобрения до конца года, то казахстанцы смогут ездить на авто без прав и техпаспортов с 1 января 2021 года.

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