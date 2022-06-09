Китай и страны ЦА будут расширять расчеты в национальных валютах

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Расширять расчеты в национальных валютах будут Китай и страны Центральной Азии, сообщил глава МИД Китая Ван И на министерской встрече в формате "Центральная Азия - Китай" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.



По словам китайского дипломата, также будет продолжено сотрудничество в рамках "Пояса и пути".



"Стороны договорились обеспечить безопасность и стабильное функционирование маршрута Китай - Европа, упростить таможенные процедуры, оптимизировать "зеленые коридоры" для грузоперевозок, ускорить возобновление авиарейсов", - сообщает Sputnik.

Также страны объединят усилия в борьбе с пандемией и активизируют сотрудничество в разработке вакцин и лекарственных препаратов.



Кроме того, Центральная Азия и Китай продолжат координировать усилия по Афганистану.



"Мы будем своевременно координировать позиции по ситуации в Афганистане и содействовать мирному восстановлению в этой стране", - цитирует Ван И ТАСС.



По его словам, страны региона и Китай будут комплексно решать задачи обеспечения безопасности.



В числе прочих договоренностей: укрепление сотрудничества в сфере образования, науки, искусства, спорта, туризма, сокращение бедности и совместное реагирование на изменения климата.

Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди и был принят президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Сегодня в Нур-Султане впервые прошла 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия".



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