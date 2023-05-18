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17.05.2023, 12:39 9961
Китай и страны Центральной Азии учредят деловой совет
Церемония учреждения делового совета состоится 19 мая в городе Сиане
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Деловой совет "Китай - Центральная Азия" будет создан для укрепления экономического сотрудничества между сторонами, заявил представитель Китайского комитета содействия развитию международной торговли Ян Сяоцзюнь.
Он сообщил, что церемония учреждения делового совета состоится 19 мая в городе Сиане (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) во время саммита "Китай -Центральная Азия", информирует информационное агентство "Синьхуа".
Как ожидается, на мероприятии будут присутствовать более 400 представителей отраслевых ассоциаций и предприятий, охватывающих основные сферы сотрудничества, включая энергетику, строительство, логистику, продовольствие, информацию и коммуникации.
Напомним, 18-19 мая в китайском Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по итогам встречи будет подписан важный политический документ.
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17.05.2023, 17:38 5366
Токаев: Китай - один из ключевых торговых партнеров Казахстана
Фото: Depositphotos
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры, сообщает пресс-служба главы государства.
Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель - активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем", - подчеркнул глава государства.
По его словам, сегодня Китай - один из ключевых торговых партнеров Казахстана.
По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня - более 31 млрд долларов. Полагаю, такими темпами в ближайшее время мы сможем достичь цели по доведению товарооборота до 35 млрд долларов. Поэтому предлагаю наметить новую планку в 40 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этой цели мы могли бы расширить номенклатуру взаимной торговли", - сообщил президент.
Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в расширении экспорта сельхозпродукции в Китай.
Только за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 млн долларов", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, Казахстан готов поставлять бобовые культуры, высококачественное экологически чистое охлажденное мясо говядины, баранины.
Реализация экономического потенциала во многом зависит от транзитно-транспортной сферы. Здесь особо хотелось бы отметить наше плодотворное сотрудничество в рамках Вашей уникальной по масштабу инициативы "Пояс и путь". Завтрашний онлайн-запуск строительства логистического центра в сухом порту города Сиань станет еще одной точкой роста наших транспортно-логистических связей. В рамках диверсификации транспортных коридоров предлагаю активно использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)", - сообщил президент.
Он подчеркнул, что Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон.
В данном контексте хотел бы выразить поддержку Вашим программным международным инициативам в области глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации. Убежден, их реализация будет способствовать достижению стабильности, безопасности и доверия в мире, а также ускорит достижение целей устойчивого развития", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие сотрудничества двух стран и подтвердил готовность приложить все усилия для выведения двусторонних отношений на новый уровень.
В этом контексте он отметил, что сегодняшние переговоры призваны придать дополнительный импульс укреплению межгосударственного сотрудничества.
Председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и поздравил его с 70-летним юбилеем.
В этот день Вы совершаете свой государственный визит в Китай, что отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает Ваши тесные связи с Китаем. Китай и Казахстан открыли новую страницу "золотого 30-летия" китайско-казахских отношений. Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество", - заявил председатель КНР.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Также в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику был подписан ряд документов.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай.
17.05.2023, 15:04 7456
Китай готов расширять всеобъемлющее сотрудничество со странами Центральной Азии
Фото: Depositphotos
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай готов постоянно расширять всеобъемлющее сотрудничество со странами Центральной Азии и содействовать выводу взаимных отношений на новую ступень, сообщил во вторник заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин во время рассмотрения в ГА ООН вопроса о зоне мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии.
Говоря о предстоящем саммите "Китай - Центральная Азия", который пройдет в китайском городе Сиане с 18 по 19 мая, Дай Бин отметил, что это важный шаг, предпринятый Китаем и центральноазиатскими странами для того, чтобы сосредоточиться на совместном будущем и создать более тесное китайско-центральноазиатское сообщество единой судьбы, сообщает агентство "Синьхуа".
Саммит откроет новую главу в отношениях между Китаем и Центральной Азией, принесет новые возможности и придаст новый импульс развитию центральноазиатских стран и укреплению регионального сотрудничества. Китай готов сотрудничать со странами Центральной Азии, чтобы твердо защищать цели и принципы Устава ООН, практиковать подлинный мультилатерализм, содействовать концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, исследовать путь безопасности и развития в общих интересах всех стран, совместно строить зону мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии и вносить вклад в продвижение мира и стабильности, процветания и развития в регионе", - отметил Дай Бин.
Он подчеркнул, что Китай придерживается принципа добрососедства и дружбы, твердо поддерживает суверенитет, независимость, безопасность и территориальную целостность стран Центральной Азии, приветствует укрепление политического взаимодоверия между странами региона и совместное противодействие вызовам в области региональной безопасности и развития путем диалога и сотрудничества.
Он также отметил, что китайская сторона выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии под каким-либо предлогом, создания хаоса и беспорядков, превращения Центральной Азии в поле геополитической игры.
Китай будет сотрудничать со странами региона для усиления борьбы против "трех сил зла" /терроризм, экстремизм и сепаратизм/, готов поддерживать страны Центральной Азии в укреплении пограничного контроля и сотрудничества в области правопорядка, предотвращении и борьбе с транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью в рамках Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/, а также в укреплении контактов и взаимодействия по афганскому вопросу для совместного обеспечения регионального мира и спокойствия", - подчеркнул китайский дипломат.
Он добавил, что Китай будет и дальше повышать уровень сотрудничества со странами Центральной Азии в сфере экономики, торговли, финансирования и инвестирования, создавать современную региональную сеть связи, расширять контакты между людьми, налаживать транспортировку товаров, расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, новых источников энергии, электронной коммерции и цифровой экономики, активизировать гуманитарные и межрегиональные обмены, чтобы придать сильный импульс региональному сотрудничеству.
Напомним, в настоящее время в Китае находится с госвизитом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он примет участие в саммите, а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
17.05.2023, 12:50 9306
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Фото: Акорда
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, сообщает Акорда.
В рамках визита глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.
18 мая президент встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя.
19 мая глава государства будет участвовать в саммите "Центральная Азия - Китай". Также планируется участие в торжественном открытии генерального консульства РК в Сиане.
Дополнено, 17.05.2023, 13.30
В аэропорту города Сиань главе Казахстана, прибывшего с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, организовали торжественную встречу.
17.05.2023, 16.28
Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин.
15.05.2023, 20:21 30126
Состоялся телефонный разговор Токаева с Эрдоганом
Президент Казахстана поздравил коллегу с победой в первом туре президентских выборов в Турции
Фото: Акорда
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана также отметил успех республиканского альянса во главе с Партией справедливости и развития на парламентских выборах.
Кроме того, лидеры Казахстана и Турции обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя братскими странами.
14.05.2023, 11:59 49446
Саммит "Китай - Центральная Азия" придаст новый импульс взаимодействию между Китаем и центральноазиатскими странами - генсек СВМДА
Кайрат Сарыбай пожелал успехов большому мероприятию
Фото: Кадр из видео
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Пекин. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай выразил надежду на то, что проведение на следующей неделе саммита "Китай - Центральная Азия" придаст новый импульс взаимодействию между Китаем и центральноазиатскими странами.
Полагаю, что от того, как будут развиваться события в Центральной Азии, настолько будет развиваться ситуация во всей Азии, во-первых, это и пути инфраструктурные, во-вторых, это серьезный географический регион, который обеспечит взаимосвязанность в широком контексте и в культурном, гуманитарном, экономическом, и в политическом тоже. Поэтому в Сиане ожидаю, что будет придан дальнейший импульс развитию отношений между Китаем и государствами Центральной Азии, эти связи имеют очень традиционный характер", - цитирует russian.cgtn.com Кайрата Сарыбая.
Он отметил, что "Шелковый путь, он оттого и назывался Шелковым путем, что Центральная Азия была важным звеном доставки товаров из Европы в Азию и наоборот".
Полагаю, чем больше будет развиваться контакт Центральной Азии с другими азиатскими государствами, тем больше мы будем иметь перспективы экономического и политического развития на всем континенте. Поэтому я желаю успехов этому большому мероприятию", - добавил генсек СВМДА.
Ранее в Сиане состоялась четвертая встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай". Высокопоставленные дипломаты обсудили множество вопросов - от сотрудничества в области сельского хозяйства до борьбы с терроризмом.
Напомним, саммит "Китай - Центральная Азия" пройдет 18-19 мая в городе Сиане провинции Шэньси. Форум проведет председатель КНР Си Цзиньпин, уточняет ТАСС.
12.05.2023, 14:32 62486
Токаев сегодня выступит в эфире китайского телеканала
Фото: Акорда
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Пекин. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в эфире китайского телеканала CCTV будет показано интервью главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В преддверии государственного визита в КНР президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики", - сообщает Акорда.
Программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики. Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций.
Ранее сообщалось, что президент 17-19 мая 2023 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику.
В Сиане состоятся переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Токаев встретится с руководителями крупных китайских компаний и примет участие в саммите "Центральная Азия + Китай".
08.05.2023, 11:39 83476
Токаев в середине мая посетит Китай с госвизитом
Также в КНР приедут с госвизитами главы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая 2023 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает Акорда.
В Сиане состоятся переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей", - говорится в информации.
Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний.
Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".
Вместе с Токаевым в Китай прибудут с визитом президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает агентство Синьхуа.
В конце марта Касым-Жомарт Токаев обсудил реализацию важных соглашений с главой Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем и передал теплые слова поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на должность председателя КНР на третий пятилетний срок.
В апреле председатель Си Цзиньпин дал указание руководству страны усилить подготовку к реальным боевым действиям.
06.05.2023, 09:00 92546
Нуртлеу обсудил предстоящее председательство Казахстана в ШОС с генсеком организации
Достигнута договоренность совместно продвигать основные приоритеты предстоящего председательства Казахстана в ШОС, в том числе в сферах расширения международных контактов организации и дальнейшего совершенствования ее деятельности
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу "на полях" заседания совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества провел переговоры с генеральным секретарем организации Чжан Мином, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках деятельности ШОС. Нуртлеу отметил важную роль секретариата в продвижении многопланового сотрудничества в ШОС и выступил за повышение ее международного авторитета.
Достигнута договоренность совместно продвигать основные приоритеты предстоящего председательства Казахстана в ШОС, в том числе в сферах расширения международных контактов организации и дальнейшего совершенствования ее деятельности.
Также глава МИД РК провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. С удовлетворением была отмечена положительная динамика двустороннего товарооборота, достигшая 2,5 млрд долларов США по итогам 2022 года.
Дипломаты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, подчеркнув позитивное взаимодействие двух стран в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА, диалога "Центральная Азия - Индия" и др. Отдельное внимание было уделено обсуждению графика предстоящих мероприятий на высшем уровне.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты для расширения практического сотрудничества между Казахстаном и Индией.
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