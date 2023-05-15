В китайском Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая
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18-19 мая в китайском Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по итогам встречи будет подписан важный политический документ.
На следующей неделе лидеры стран Центральной Азии отправятся в китайский город Сиань для участия в саммите с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает russian.rt.com со ссылкой на The Diplomat.
На встречу, которая состоится 18-19 мая, прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что Си Цзиньпин выступит на саммите с важной речью про отношения Китая со странами центральноазиатского региона, сообщает издание.
По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, этот саммит станет первым крупным дипломатическим мероприятием, организованным Китаем в этом году. Он также отметил, что Си Цзиньпин и лидеры центральноазиатских государств впервые встретятся лично, а не в онлайн-формате.
В 2013 году в Астане Си Цзиньпин объявил о запуске сухопутной части инициативы "Один пояс - один путь". Кроме того, важно подчеркнуть, что даты саммита КНР и стран Центральной Азии почти совпадают с датами саммита G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.
Ван Вэньбинь заявил, что участники саммита обсудят важные международные и региональные вопросы, а также подпишут важный политический документ, отмечает The Diplomat. Как отмечает издание, "важные международные и региональные вопросы" не могут не включать в себя украинский кризис. По мнению издания, интересы Китая и стран Центральной Азии не обязательно совпадают с интересами тех, кто выступает за продолжение конфликта. Издание также отмечает, что пока неясно, каков будет формат подписанного на саммите документа: это может быть совместное заявление, но может быть и нечто большее.
КНР вводит безвизовый режим для Казахстана, а с другими странами региона реализует транспортные проекты.
С Казахстаном готовится к подписанию соглашение о безвизовом режиме на 30 дней. Со странами региона обсуждаются транспортные проекты и логистика по выходу в китайский морской порт Ляньюньган в Желтом море. Влияние Китая в Центральной Азии становится все заметнее, и, как считают эксперты, это не противоречит политике России в регионе, сообщает издание "Независимая газета".
Министерство иностранных дел Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект постановления правительства "О подписании соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований". В соответствии с этим соглашением казахстанцы могут находиться без визы в Китае, а граждане Китая - в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период. Безвизовый режим допускается для осуществления туристических, частных и деловых поездок.
Подписание соглашения главами внешнеполитических ведомств двух стран планируется в мае во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. Казахстанский лидер также примет участие в саммите "Китай - Центральная Азия". В приглашении, которое направил председатель КНР Си Цзиньпин главам стран региона, отмечено, что он уделяет "повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений".
Безвизовый режим предоставляет Казахстану дополнительные возможности в бизнесе, экономическом сотрудничестве и туризме. Но хотелось бы подчеркнуть, что это ответный шаг Пекина на предоставление безвизового режима гражданам Китая, который предоставил Казахстан еще в прошлом году. Власти республики рассчитывали, что китайская сторона пойдет навстречу казахстанским гражданам и отменит визовые ограничения. Китай этим шагом повышает имидж казахстанского паспорта. У Китая не так много стран с безвизовым режимом", - сказал главный эксперт Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Адиль Каукенов.
Эксперт отметил, что получить китайскую визу для казахстанцев не так просто, с учетом тесных торгово-экономических связей двух стран визы были серьезным ограничителем, что сказывалось и на позициях казахстанского бизнеса, и на себестоимости товаров, и на туризме.
Облегчение визового режима - это серьезная дипломатическая победа Казахстана. Астана рассчитывает, что и другие страны, для которых открыт Казахстан, последуют примеру Пекина. Например, Япония", - отметил эксперт.
В приглашении, адресованном главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, китайский лидер напомнил о своем прошлогоднем визите, а также анонсировал обсуждение "больших планов" Центральной Азии на грядущем саммите. Предстоит завершить строительство железной дороги Китай - Узбекистан - Кыргызстан и приступить к реализации транспортного коридора Узбекистан - Казахстан - Китай - Лаос - Таиланд - Малайзия. "Грандиозными" назвал эти планы Си Цзиньпин в послании президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову.
Предстоит решить вопрос строительства четвертой линии газопровода Туркменистан - Китай, которая должна пройти в том числе и через Таджикистан.
Главе Кыргызстана Садыру Жапарову китайский лидер сообщил, что придает повышенное внимание сотрудничеству двух стран.
По мнению Адиля Каукенова, проблема стран Центральной Азии в том, что они не имеют прямого выхода к морю, что затрудняет логистику как по экспорту товаров, так и по импорту. Китай готов сотрудничать в этом направлении.
Казахстан имеет выход в китайский порт Ляньюньган на Желтом море, который позволил создать крупные континентальные маршруты, пролегающие через территорию республики. Эту возможность, используя экономические и технологические достижения Китая, могут получить и другие государства региона - присоединиться не только к региональным, но и к проектам мирового масштаба", - считает Каукенов.
Казахстан, по его словам, хотел бы воспользоваться этими маршрутами для поставки своей пшеницы на мировой рынок. Тем более что продовольственный вопрос выходит на первое место в мире.
По мнению эксперта Марса Сариева, Центральная Азия сейчас устанавливает тесные взаимоотношения с Китаем. "Китай начинает отходить от своей традиционной осторожной политики и открыто демонстрировать свои намерения. Поэтому странам Центральной Азии сейчас надо определиться со своими позициями", - цитирует Сариева издание.
Формат саммита "C5 + Китай" существует с 2020 года Саммит собирался уже четыре раза в составе глав министров иностранных дел стран ЦА и Китая в 2020-2023 годах.