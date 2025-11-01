31.10.2025, 17:48 13891

Токаеву доложили о подготовке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Токаеву доложили о подготовке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится в конце ноября в Кыргызстане, сообщает Акорда.

Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности организации.

Ранее министры обороны стран ОДКБ обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации, ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления коллективными силами ОДКБ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаеввстречаТасмагамбетов

новости по теме

29.10.2025, 17:21 62996

АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым

Участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям
АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым
Фото: primeminister.kz
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи участники обсудили вопросы расширения торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены меры по углублению взаимодействия в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической, водной отраслях", - говорится в сообщении.


Также были отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере. В частности, в энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов. Актуальным направлением является партнерство в сфере АПК.

Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии", - заявили в правительстве.


Кроме того, обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий ИИ.

Ключевой площадкой в регионе становится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple, Google и др. Важным элементом цифровой экосистемы РК также является Astana Hub, где на сегодня работают более 1700 компаний. В штате Калифорния Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road. В партнерстве с ведущими американскими компаниями и вузами реализуются программы акселерации, укрепляющие технологическое партнерство между РК и США", - добавили в пресс-службе.


По итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАвстречаБектенов
29.10.2025, 13:48 69621

Токаев и Лукашенко обсудили перспективы развития казахско-белорусских отношений

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности  
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, проинформировали в Акорде.
 
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
 
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности.
 
Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.

Напомним, в ноябре Токаев посетит с госвизитом Москву. Президенты России и Казахстана подчеркнули особое значение предстоящих переговоров.
 
29.10.2025, 13:19 70606

Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев

Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне.

Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества", - сообщает Акорда.


По словам президента, Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности.

Он также подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.

Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера.

Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу". Сегодня представители США прибыли в Акорду на встречу с Токаевым.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАТокаевПрезидентвстречаТрамп
29.10.2025, 11:56 73286

В Акорду прибыли спецпредставитель Трампа и первый заместитель госсекретаря США

Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду.

Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АкордаСШАВизит
29.10.2025, 10:59 75146

Министры иностранных дел Казахстана и Китая провели переговоры

Министры иностранных дел Казахстана и Китая провели переговоры
Фото: МИД РК
Пекин. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению китайской стороны министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев совершил официальный визит в Китай. В ходе визита состоялись конструктивные переговоры с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, министром иностранных дел Китая Ван И, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Кошербаев поздравил китайскую сторону с 76-й годовщиной образования КНР и успешным проведением IV пленума ЦК КПК 20-го созыва.

Собеседники подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено практической реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули поступательное развитие отношений между Казахстаном и Китаем, основанных на принципах добрососедства, взаимного доверия и выгоды, и подтвердили готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства.

Личные дружественные контакты глав Казахстана и Китая служат прочной основой непрерывного развития межгосударственных отношений. Два знаковых взаимных визита наших лидеров в текущем году и проведенные в их рамках переговоры, несомненно, подняли казахско-китайское сотрудничество на беспрецедентно высокий уровень", - подчеркнул Кошербаев.


Ван И отметил, что Казахстан является авторитетным стратегическим партнером в регионе, с которым Китай готов всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество во благо народов двух стран.

Стороны наметили дальнейшие шаги по активизации межведомственного и межрегионального сотрудничества в соответствии с графиком предстоящих визитов и мероприятий.

По завершении встречи участники подтвердили готовность продолжать координацию действий внешнеполитических ведомств и усилить сотрудничество в рамках многосторонних платформ, таких как ООН, ШОС, СВМДА, формат "Центральная Азия - Китай" и других.


 
28.10.2025, 19:22 95781

В Алматы прибыли спецпредставитель Трампа и заместитель госсекретаря США

Программа визита предусматривает ряд встреч
В Алматы прибыли спецпредставитель Трампа и заместитель госсекретаря США
Фото: Акорда
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прибыли специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, сообщает пресс-служба Акорды.

Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.

28 октября в Алматы Серджио Гор и Кристофер Ландау встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане.

Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".

Высоких гостей сопровождал руководитель администрации президента Айбек Дадебай.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАВизитЧиновникиКазахстан
28.10.2025, 14:48 101456

Сотрудничество в области экономики, ситуация на Украине, упрощение визового режима - президенты Казахстана и Финляндии приняли совместное заявление

В рамках визита Стубба в Казахстан подписано 15 документов
Сотрудничество в области экономики, ситуация на Украине, упрощение визового режима - президенты Казахстана и Финляндии приняли совместное заявление
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александр Стубб приняли совместное заявление, в котором отражены общие позиции сторон и инициативы, выдвинутые в ходе сегодняшних переговоров, сообщили в Акорде.

Отмечая более 33 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Финляндией, основанных на дружбе, взаимном уважении и продуктивном сотрудничестве, стороны подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации казахстанско-финляндского партнерства", - сказано в заявлении.


Главы государств договорились расширить сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций, уделяя особое внимание продвижению устойчивых методов ведения бизнеса и поддержке малых и средних предприятий. Они выразили намерение укреплять сотрудничество в таких ключевых секторах, как энергетика, энергоэффективность, экологические технологии, управление водными ресурсами и лесным хозяйством, строительство, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура, транспорт и логистика, инженерия и передовые промышленные инновации. Стороны отметили потенциал сотрудничества в сфере цифрового развития и искусственного интеллекта.

Оба президента подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), признав его растущее значение как надежного и эффективного маршрута между Азией и Европой. Стороны выразили поддержку реализации проекта Европейского союза Global Gateway. В этой связи они подчеркнули роль казахстанско-финляндской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективной платформы для усиления двусторонних связей и приветствовали проведение бизнес-форума в рамках официального визита.

Также лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области миротворчества, в том числе посредством продолжения взаимодействия между центром миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан (KAZCENT) и международным центром Сил обороны Финляндии (FINCENT).

Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сфере миграционной политики и продвижения диалога по либерализации визового режима. Они приветствуют начало переговоров между Республикой Казахстан и Европейским Союзом об упрощении визового режима и подтвердили заинтересованность в заключении соответствующего соглашения в надлежащие сроки", - говорится в тексте заявления.


Вместе с тем они подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

По информации пресс-службы президента РК, в рамках официального визита Александра Стубба в Казахстан было подписано 15 документов, в том числе:

1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндской Республики (STUK) о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндской Республики по вопросам управления водными ресурсами;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, Финским Водным Форумом и Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации по созданию исследовательского и образовательного потенциала в направлении цифровизации и управления водными ресурсами;

4. Меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма на курорте "Бурабай";

5. Декларация о намерениях между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Finnish Water Forum о локализации производства онлайн автоматизированных систем экологического мониторинга (AMS) для гидрометеорологических и сельскохозяйственных наблюдений;

6. Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта экологичного деревянного жилья в Казахстане;

7. Меморандум о сотрудничестве в сфере ликвидации аварийных разливов нефти и поддержки морских операций между АО "Теңіз жасағы" и Lamor Corporation Plc, а также другие важные соглашения.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗаявлениепрезидентыФинляндия
28.10.2025, 12:34 95171

Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - Токаев

Главы Казахстана и Финляндии провели переговоры
Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Финляндии Александром Стуббом, сообщает Акорда.

Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан. Считаю, что проведение бизнес-форума, организованного по вашей инициативе, имеет большое значение. Сегодня днем я также приму участие в его работе. Рассчитываю, что он вдохновит предпринимателей наших стран на развитие деловых связей. Кроме того, мы поддерживаем на высоком уровне гуманитарные контакты. В целом Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - наш народ с уважением относится к вашей стране, ее культуре и традициям. Многие казахстанские туристы с удовольствием посещают Финляндию. Уверен, что ваш визит откроет новые возможности для укрепления партнерства между нашими странами", - заявил на переговорах Токаев.


Акорда

В свою очередь Александр Стубб отметил, что это уже его третий визит в Казахстан.

Впервые мы с вами встречались в 2008 году, когда я занимал пост министра иностранных дел, а вы были спикером сената. Полагаю, что мы сегодня сосредоточимся на двух ключевых направлениях. Первое - развитие наших двусторонних отношений и деловое сотрудничество. Меня сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители более 20 ведущих финских компаний. Приятно было увидеть на улицах Астаны знакомые финские бренды, как Isku и Honkarakenne. Второе направление наших переговоров - вопросы внешней политики и безопасности. У нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов", - подчеркнул президент Финляндии.


Дополнено 28.10.2025, 14.15

Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что торгово-экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является межправительственная комиссия. Он подчеркнул, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.

Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов, и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?

      Архив опросов