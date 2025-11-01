31.10.2025, 17:48 13891
Токаеву доложили о подготовке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится в конце ноября в Кыргызстане, сообщает Акорда.
Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности организации.
Ранее министры обороны стран ОДКБ обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации, ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления коллективными силами ОДКБ.
29.10.2025, 17:21 62996
АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым
Фото: primeminister.kz
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе встречи участники обсудили вопросы расширения торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены меры по углублению взаимодействия в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической, водной отраслях", - говорится в сообщении.
Также были отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере. В частности, в энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов. Актуальным направлением является партнерство в сфере АПК.
Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии", - заявили в правительстве.
Кроме того, обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий ИИ.
Ключевой площадкой в регионе становится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple, Google и др. Важным элементом цифровой экосистемы РК также является Astana Hub, где на сегодня работают более 1700 компаний. В штате Калифорния Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road. В партнерстве с ведущими американскими компаниями и вузами реализуются программы акселерации, укрепляющие технологическое партнерство между РК и США", - добавили в пресс-службе.
По итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
29.10.2025, 13:48 69621
Токаев и Лукашенко обсудили перспективы развития казахско-белорусских отношений
Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, проинформировали в Акорде.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности.
Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.
Напомним, в ноябре Токаев посетит с госвизитом Москву. Президенты России и Казахстана подчеркнули особое значение предстоящих переговоров.
29.10.2025, 13:19 70606
Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне.
Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества", - сообщает Акорда.
По словам президента, Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности.
Он также подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.
Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера.
Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.
Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу". Сегодня представители США прибыли в Акорду на встречу с Токаевым.
29.10.2025, 11:56 73286
В Акорду прибыли спецпредставитель Трампа и первый заместитель госсекретаря США
Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду.
Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".
29.10.2025, 10:59 75146
Министры иностранных дел Казахстана и Китая провели переговоры
Фото: МИД РК
Пекин. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению китайской стороны министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев совершил официальный визит в Китай. В ходе визита состоялись конструктивные переговоры с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, министром иностранных дел Китая Ван И, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Кошербаев поздравил китайскую сторону с 76-й годовщиной образования КНР и успешным проведением IV пленума ЦК КПК 20-го созыва.
Собеседники подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено практической реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули поступательное развитие отношений между Казахстаном и Китаем, основанных на принципах добрососедства, взаимного доверия и выгоды, и подтвердили готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства.
Личные дружественные контакты глав Казахстана и Китая служат прочной основой непрерывного развития межгосударственных отношений. Два знаковых взаимных визита наших лидеров в текущем году и проведенные в их рамках переговоры, несомненно, подняли казахско-китайское сотрудничество на беспрецедентно высокий уровень", - подчеркнул Кошербаев.
Ван И отметил, что Казахстан является авторитетным стратегическим партнером в регионе, с которым Китай готов всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество во благо народов двух стран.
Стороны наметили дальнейшие шаги по активизации межведомственного и межрегионального сотрудничества в соответствии с графиком предстоящих визитов и мероприятий.
По завершении встречи участники подтвердили готовность продолжать координацию действий внешнеполитических ведомств и усилить сотрудничество в рамках многосторонних платформ, таких как ООН, ШОС, СВМДА, формат "Центральная Азия - Китай" и других.
28.10.2025, 19:22 95781
В Алматы прибыли спецпредставитель Трампа и заместитель госсекретаря США
Фото: Акорда
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прибыли специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, сообщает пресс-служба Акорды.
Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.
28 октября в Алматы Серджио Гор и Кристофер Ландау встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане.
Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".
Высоких гостей сопровождал руководитель администрации президента Айбек Дадебай.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября.
28.10.2025, 14:48 101456
Сотрудничество в области экономики, ситуация на Украине, упрощение визового режима - президенты Казахстана и Финляндии приняли совместное заявление
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александр Стубб приняли совместное заявление, в котором отражены общие позиции сторон и инициативы, выдвинутые в ходе сегодняшних переговоров, сообщили в Акорде.
Отмечая более 33 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Финляндией, основанных на дружбе, взаимном уважении и продуктивном сотрудничестве, стороны подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации казахстанско-финляндского партнерства", - сказано в заявлении.
Главы государств договорились расширить сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций, уделяя особое внимание продвижению устойчивых методов ведения бизнеса и поддержке малых и средних предприятий. Они выразили намерение укреплять сотрудничество в таких ключевых секторах, как энергетика, энергоэффективность, экологические технологии, управление водными ресурсами и лесным хозяйством, строительство, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура, транспорт и логистика, инженерия и передовые промышленные инновации. Стороны отметили потенциал сотрудничества в сфере цифрового развития и искусственного интеллекта.
Оба президента подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), признав его растущее значение как надежного и эффективного маршрута между Азией и Европой. Стороны выразили поддержку реализации проекта Европейского союза Global Gateway. В этой связи они подчеркнули роль казахстанско-финляндской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективной платформы для усиления двусторонних связей и приветствовали проведение бизнес-форума в рамках официального визита.
Также лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области миротворчества, в том числе посредством продолжения взаимодействия между центром миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан (KAZCENT) и международным центром Сил обороны Финляндии (FINCENT).
Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сфере миграционной политики и продвижения диалога по либерализации визового режима. Они приветствуют начало переговоров между Республикой Казахстан и Европейским Союзом об упрощении визового режима и подтвердили заинтересованность в заключении соответствующего соглашения в надлежащие сроки", - говорится в тексте заявления.
Вместе с тем они подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.
По информации пресс-службы президента РК, в рамках официального визита Александра Стубба в Казахстан было подписано 15 документов, в том числе:
1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндской Республики (STUK) о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии;
2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндской Республики по вопросам управления водными ресурсами;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, Финским Водным Форумом и Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации по созданию исследовательского и образовательного потенциала в направлении цифровизации и управления водными ресурсами;
4. Меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма на курорте "Бурабай";
5. Декларация о намерениях между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Finnish Water Forum о локализации производства онлайн автоматизированных систем экологического мониторинга (AMS) для гидрометеорологических и сельскохозяйственных наблюдений;
6. Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта экологичного деревянного жилья в Казахстане;
7. Меморандум о сотрудничестве в сфере ликвидации аварийных разливов нефти и поддержки морских операций между АО "Теңіз жасағы" и Lamor Corporation Plc, а также другие важные соглашения.
28.10.2025, 12:34 95171
Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Финляндии Александром Стуббом, сообщает Акорда.
Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан. Считаю, что проведение бизнес-форума, организованного по вашей инициативе, имеет большое значение. Сегодня днем я также приму участие в его работе. Рассчитываю, что он вдохновит предпринимателей наших стран на развитие деловых связей. Кроме того, мы поддерживаем на высоком уровне гуманитарные контакты. В целом Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане - наш народ с уважением относится к вашей стране, ее культуре и традициям. Многие казахстанские туристы с удовольствием посещают Финляндию. Уверен, что ваш визит откроет новые возможности для укрепления партнерства между нашими странами", - заявил на переговорах Токаев.
В свою очередь Александр Стубб отметил, что это уже его третий визит в Казахстан.
Впервые мы с вами встречались в 2008 году, когда я занимал пост министра иностранных дел, а вы были спикером сената. Полагаю, что мы сегодня сосредоточимся на двух ключевых направлениях. Первое - развитие наших двусторонних отношений и деловое сотрудничество. Меня сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители более 20 ведущих финских компаний. Приятно было увидеть на улицах Астаны знакомые финские бренды, как Isku и Honkarakenne. Второе направление наших переговоров - вопросы внешней политики и безопасности. У нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов", - подчеркнул президент Финляндии.
Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что торгово-экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является межправительственная комиссия. Он подчеркнул, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.
Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов, и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.
