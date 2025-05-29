Глава Минобороны Казахстана принял участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ

Фото: МО РК

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Бишкек. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в Бишкеке, - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в Бишкеке, сообщили в пресс-службе ведомства.





Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации, ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления Коллективными силами ОДКБ.





Главами оборонных ведомств согласован план развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы. Этот документ разработан в целях реализации скоординированных организационных, технических и практических мероприятий, направленных на укрепление военной составляющей Организации.





Кроме того, решением Совета министров обороны ОДКБ утвержден план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2026 год.





В заседании приняли участие главы оборонных ведомств ОДКБ, генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов и начальник объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков.





На полях заседания участников Совета министров обороны ОДКБ принял президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В ходе встречи он поделился своим видением развития Организации в период кыргызского председательства, подчеркнув приоритеты укрепления безопасности, расширения взаимодействия между странами-членами и повышения эффективности механизмов коллективной обороны.





В тот же день главы оборонных ведомств государств-участников возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, почтив память героев Великой Отечественной войны.