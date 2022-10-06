Коллективные силы ОДКБ отработали ликвидацию последствий биологического характера

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ТАРАЗ. 5 ОКТЯБРЯ - Военные силы государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые отработали мероприятия по ликвидации последствий ЧС биологического характера на совместных учениях в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учения на казахстанском полигоне "Матыбулак" проходят с 3 по 7 октября. К практическим действиям привлекли новое подразделение в составе коллективных сил ОДКБ - совместное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Основу данного подразделения составили российские специалисты научно-исследовательских подразделений и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Министерства обороны России, сообщает газета "Известия".
Начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения Игорь Богомолов заявил, что специалисты с поставленной задачей справились.
Общая численность участников учений в Казахстане составит более 6500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составляют подразделения Центрального военного округа.
3 октября в Казахстане стартовала активная фаза учений коллективных сил ОДКБ. Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов отметил значение ОДКБ в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств, участвующих в организации. В текущем году основные мероприятия совместной подготовки проводятся в Центрально-Азиатском регионе, где ключевое влияние на развитие обстановки оказывает ситуация в Афганистане.