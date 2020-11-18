Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ принял заявление об усилении борьбы с международным терроризмом

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - В ходе заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было принято заявление об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной безопасности.

Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, борьбе с террористическими проявлениями, незаконным оборотом наркотиков, совместным мерам в сфере кибербезопасности", - сообщает Акорда.

Секретарь совета безопасности Асет Исекешев проинформировал коллег о деятельности Казахстана по основным направлениям ОДКБ, отметив необходимость комплексного и системного подхода в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

По итогам заседания секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ приняли заявление об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии.

В документе секретари обращают внимание мирового сообщества на необходимость объединения усилий в противодействии терроризму в рамках широкой международной антитеррористической коалиции, опирающейся на фундаментальные нормы и принципы международного права, на основе строгого соблюдения Устава ООН и выполнения профильных резолюций Совета безопасности ООН.

Считаем недопустимой практику использования государствами террористических и связанных с ними экстремистских организаций в качестве инструментов реализации собственных политических и геополитических целей, а также неприемлемым использование такими организациями международных площадок для пропаганды своей идеологии", - говорится в заявлении.

Участники мероприятия также подписали ряд документов, направленных на совершенствование взаимодействия в рамках организации.

Кроме того, был согласован проект повестки дня сессии совета коллективной безопасности с участием глав государств ОДКБ, намеченной на 2 декабря.

Отметим, что очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится в 2021 году в Республике Таджикистан.

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