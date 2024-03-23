Конференцию для урегулирования украинского кризиса предлагает провести Китай

Мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба

Рассказать друзьям

Пекин. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские власти считают необходимым организовать международную мирную конференцию, которую в равной степени будут признавать и Россия, и Украина.



Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования украинского конфликта, сообщает Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования украинского конфликта, сообщает Bigasia





По словам дипломата, Пекин стремится провести конференцию в таком формате "для того, чтобы гарантировать успех и получить результаты от этого мероприятия".





Ли Хуэй отметил, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.





Мы считаем, что самая неотложная задача на данный момент, самое срочное, что нужно сделать, - это восстановить мир", - подчеркнул дипломат.





Ранее Ли Хуэй провел второй раунд челночной дипломатии для содействия урегулированию украинского кризиса. Спецпредставитель КНР сначала посетил Россию, затем штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию.



