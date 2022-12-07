Кошанов предложил принять модельный закон по противодействию терроризму для стран ОДКБ

Закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму

Москва. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов на очередном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов на очередном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", сообщает пресс-служба мажилиса.





По словам Кошанова, закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму.





Терроризм несет серьезные угрозы безопасности и стабильности. Создает предпосылки для роста нелегальной миграции, трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Нам необходимо обеспечивать качественную базу модельного законодательства стран ОДКБ, формирующую четкие правовые механизмы для совместного противодействия этим вызовам, - заявил Ерлан Кошанов.





На заседании был принят ряд модельных правовых актов в рамках реализации текущей программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов организации. В том числе рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, перекрытию каналов проникновения международного терроризма в страны ОДКБ, совершенствованию методических основ разработки и подготовки к принятию модельных актов ОДКБ.





Одним из пунктов повестки заседания стали итоги участия мониторинговой группы Парламентской ассамблеи ОДКБ в наблюдении за выборами президента Казахстана, прошедшими 20 ноября. Согласно выводам миссии ПА ОДКБ, выборы прошли в полном соответствии с международными нормами и национальным законодательством.





В состав ПА ОДКБ входят представители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Действуют три постоянные комиссии: по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности.



