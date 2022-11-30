Казахстан и Россия предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом

Страны объединяют свои усилия в противодействии угрозам международного терроризма
Москва. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия выступили за укрепление Конвенции о запрете разработки биооружия. Страны предпримут шаги по запуску переговоров по борьбе с биотерроризмом.
Россия и Казахстан объединяют свои усилия в противодействии (нейтрализации) угрозам международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, насильственного проявления религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции и торговли людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, международной информационной безопасности, в том числе использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, и иным видам преступлений, а также другим новым вызовам и угрозам безопасности", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
РФ и Казахстан обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявлении и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности.
В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Российская Федерация и Республика Казахстан предпринимают шаги в целях запуска многосторонних переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - приводит содержание документа РИА Новости.
Также в декларации отмечена важность Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из основ системы международной безопасности.
Российская Федерация и Республика Казахстан принимают практические меры, направленные на взаимную поддержку инициатив по институционализации и укреплению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (в том числе путем заключения юридически обязывающего протокола к названной Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки и организации работы над инициативой по созданию международного агентства по биологической безопасности)", - отмечено в декларации.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.