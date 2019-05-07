Лавров назвал Назарбаева одним из наиболее опытных и мудрых руководителей

Нурсултан Абишевич - один из наиболее опытных и мудрых руководителей на постсоветском пространстве и гораздо дальше. У него очень широкий горизонт ответственности за свой народ, за свою страну. Он понимает, что обеспечить благополучие Казахстана и казахстанцев невозможно, изолировавшись от всего остального мира. Н.А. Назарбаев стремится использовать не только преимущества нашего общего геополитического пространства, на котором мы долгие годы жили в одном государстве, создали взаимодополняемые инфраструктурные, экономические, финансовые, хозяйственные и прочие возможности. Он также понимает, что в современном мире необходимо использовать возможности, которые предоставляются в более широком географическом плане", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что многовекторная политика Казахстана, безусловно, детище Н.А. Назарбаева.
Она полностью перекликается с Концепцией внешней политики Российской Федерации, которая тоже хочет быть в хороших взаимовыгодных отношениях со всеми готовыми к этому странами на Востоке, Западе и Юге", - отметил министр.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства